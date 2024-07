Segunda divisão de futsal de Canela iniciou com muitos gols

Competição iniciou na última segunda e segue até final de agosto. Veja os resultados desta semana. Jogos de hoje foram adiados em razão do mau tempo

A segunda divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela iniciou, na última segunda, com muitos gols. A competição conta com a participação de 10 equipes e jogos nas segundas, quartas e sextas.

Na primeira rodada, nesta segunda (01), o Hortênsias Futsal aplicou 7 x 2 no Certinho Evento. Já o MB Sports foi derrotado por 2 x 1 pelo Manipulados e, fechando a rodada, em disputa de dois times que conquistaram o acesso em 2024. O JA Futsal venceu o Âncora C por 5 x 3.

Confira os resultados desta quarta (3): Garfo & Bombacha 1 X 7 Casa Blanca, Galera da Estevão 1 X 1 União Santa Marta e Certinho 2 X 1 Manipulados.

A terceira rodada aconteceria nesta sexta (5), com os jogos entre Hortênsias X JA Futsal, Casa Branca X MB Sports e Âncora C X GDE, mas foi adiada em razão do mau tempo.