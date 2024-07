6ª Conferência de Cultura de Canela: relatórios e eleição do novo conselho

No último sábado, 6 de julho, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) sediou a 6ª Conferência de Cultura. O evento contou com a apresentação de dois relatórios importantes: o Relatório do Conselho e o Relatório do Departamento de Cultura

O Relatório do Conselho de política Cultural destacou as diversas atividades realizadas, incluindo encontros setoriais, workshops voltados para o audiovisual e o lançamento do 1º edital de cultura de Canela. Já o Relatório do Departamento de Cultura mencionou a revitalização dos espaços do departamento, a realização da Rua Cultural de Canela, os festejos voltados a Cultural local, a organização de cerca de 15 exposições e 32 cursos e palestras no espaço Nydia Guimarães. Entre um ações mais importantes está a criação do Acervo Municipal de Canela. Foram relatados ainda as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc que somadas trouxeram à Cultura do município cerca de R$ 800.000,00. Agregando-se a esta verba, ainda, as emendas impositivas dos vereadores das bancadas.

Os participantes da conferência também tiveram a oportunidade de assistir à palestra “A importância do Sistema Estadual de Cultura” ministrada por Alexandre vargas representante da SEDAC, e à exibição do curta metragem “A Araucária e a Gralha Azul” produzido em parceria com o povo Mebenbroke/Kayapó do sul do Pará, com a comunidade da Retomada Kaingang Kógūnh Mág de Canela

A conferência culminou com a condução da eleição e posse do novo Conselho Municipal de Política Cultural gestão 24/26. A nominata dos conselheiros eleitos ficou assim definida:

Conselheiros da Sociedade Civil:

– Segmento 1 – Teatro, Circo e Literatura:

– Titular: Amallia Brandolff

– Suplente: Fernando Gomes

– Segmento 2 – Cinema, Fotografia e Vídeo:

– Titular: Stéphany Florêncio

– Suplente: Andréa Senna

– Segmento 3 – Folclore e Manifestações Populares:

– Titular: Leonardo de Abreu

– Suplente: Itamar Pacheco

– Segmento 4 – Museologia, Acervos e Patrimônio:

– Titular: Carine Saez de Oliveira

– Suplente: Antônio Olmiro dos Reis

– Segmento 5 – Artesanato, Artes Plásticas e Visuais:

– Titular: Denis Mello

– Suplente: Viviane Farias (Kaingang)

– Segmento 6 – Música e Dança:

– Titular: Márcio Salvador (Kaingang)

– Suplente: Alan Lima

Conselheiros do Setor Público:

– SMTC:

– Titular: Márcio Cavali

– Suplente: Gabriela Friso

– Titular: Solange Aguiar Mengue

– Suplente: Sabrina Corso

– SMEEL:

– Titular: Roberto de Oliveira

– Suplente: Rogério Huerich

– SMMAU:

– Titular: Silvane Ferreira Belmonte

– Suplente: Elisabeth Scheele Queiroga

-SGG:

– Titular: Fernanda Veeck

– Suplente: Michele Masotti

O evento marcou um importante passo para o desenvolvimento cultural de Canela, com novos conselheiros comprometidos em continuar o trabalho de promoção e valorização da cultura local.

Texto: Prefeitura Municipal de Canela/divulgação

Fotos: Fernanda Amaral/divulgação