A magia da decoração da Temporada de Inverno de Canela

Quando o inverno chega em Canela, a cidade se transforma em um cenário de conto acolhedor e encantador, não apenas pelas paisagens naturais, mas também pela decoração temática que toma conta das principais ruas, praça central e Catedral de Pedra. A decoração de inverno em Canela é um espetáculo à parte, combinando tradição, criatividade e o espírito acolhedor da estação.

Com assinatura do arquiteto e urbanista responsável pelo projeto, João Bazacas Corrêa, as ruas de Canela são adornadas com elementos decorativos e luzes que realçam a arquitetura charmosa da cidade. Neste inverno postes ganham enfeites especiais com guarda-chuva, bonecos de neve e outros elementos criam um ambiente mágico, perfeito para passeios tranquilos e românticos.

A Praça João Corrêa, no coração da cidade, se torna um ponto de encontro para turistas e moradores, com uma decoração que inclui um painel iluminado perfeito para registros de fotos. Durante a semana, o local também receberá a estrutura para a Festa Colonial que acontece de 12 a 28 de julho.

A decoração de inverno em Canela é resultado de um esforço da administração municipal para transformar a cidade em um lugar ainda mais especial.

“A decoração de inverno em Canela é mais do que um simples adorno; é uma expressão da identidade cultural e da hospitalidade da cidade. Cada detalhe é pensado para encantar e acolher os visitantes, proporcionando uma experiência visual e sensorial inesquecível. Seja durante um passeio noturno pelas ruas iluminadas ou desfrutando de um café em um ambiente tematicamente decorado, a magia do inverno em Canela é palpável em cada canto da cidade”, ponderou o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

Texto: Prefeitura Municipal de Canela/Divulgação