Frio intenso continua em Canela

A onda de frio prossegue e registrou novas mínimas extremas em Canela e na região. A terça-feira promete amanhecer ainda mais gelada.

O frio não dá trégua no Rio Grande do Sul e segue registrando marcas extremas no Sul do estado, onde no começo desta segunda-feira as mínimas foram por demais baixas a ponto de na Serra do Sudeste os termômetros terem marcado 5ºC negativos.

O frio severo resulta de uma massa de ar polar sobre o Centro da Argentina e o Uruguai, causando temperaturas muito baixas na região Sul do Brasil. A combinação de céu limpo, vento calmo e ar seco contribuiu para as mínimas registradas. Na Serra do Sudeste, as temperaturas chegaram a 5ºC negativos. Em Canela e Gramado foram registrados 3,1ºC.

A MetSul Meteorologia prevê que o frio continuará até a metade do mês de julho, com tendência de aquecimento apenas na próxima semana. As temperaturas devem seguir baixas, com manhãs, tardes, noites e madrugadas geladas. A Serra Gaúcha continuará a enfrentar temperaturas ao redor de 0ºC ou até negativas.

