Lançamento do novo livro “Do Campestre à Cidade das Hortênsias”, do canelense Pedro Oliveira

Evento de lançamento ocorrerá na próxima sexta-feira, 12 de julho, às 16h30 na Livraria Bambu

O livro, que vai muito além de leis e decretos, oferece uma visão abrangente da Canela de ontem e de hoje, destacando seus valores culturais e sua identidade. Pedro Oliveira apresenta uma cidade que muitos não conhecem e que outros tantos querem relembrar.

Os leitores serão levados a conhecer as ruas emblemáticas da cidade, como a Rua do Arroio, a Rua do Matadouro e a Rua da Bica. O autor revive a história das antigas fábricas de vassouras, de caixões e até mesmo da curiosa “fábrica de padre”.

A obra também relembra os eventos marcantes de Canela, antigos e atuais, como a Festa das Hortênsias, a Festa do Cavalo, o Festival da Serra, a Semana da Criança, e as festas de Lourdes e Caravaggio. Além disso, o livro resgata a memória de personalidades icônicas da cidade, como Maçarico, Abdala Taha, tio Basílio, Miti e Vitamina, bem como histórias de vida de figuras como Anastácio, Boca, Amarelo e Teresa Louca.

Pedro ainda detalha histórias da calçada do Cine Marabá, da gare do trem, e das paisagens repletas de caneleiras, pinheiros e hortênsias. Ele traz à tona as memórias do município desde seus tempos de vila, distrito e campestre, até o fundo do Fachinal.