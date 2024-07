Obras e intervenções: EGR alerta usuários para serviços em rodovias da Serra Gaúcha e Hortênsias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está trabalhando em trechos estratégicos para qualificar a malha viária do Rio Grande do Sul. Na próxima semana, serão realizadas obras em oito importantes estradas do RS — o que exige a máxima atenção dos condutores e pedestres.

Na Serra Gaúcha e Hortênsias, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado, e na construção de rotatórias nos quilômetros 04 e 08 da ERS-235, em Nova Petrópolis; e no quilômetro 46, em Canela.

Haverá execução de sinalização viária do quilômetro 14 ao 22 da ERS-235, em Nova Petrópolis, além de limpeza e desobstrução de drenagem na ERS-115, do quilômetro zero ao 35, entre Taquara e Gramado; na ERS-235, do quilômetro 12 ao 40, entre Nova Petrópolis e Canela; e na ERS-129, do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé.

Para o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, as intervenções fazem parte da elaboração do cronograma técnico desenvolvido toda a semana pela empresa. “Nosso objetivo é repor os trechos danificados pelas enchentes e qualificar as estradas em diferentes segmentos para melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários que se deslocam diariamente pelos nossos trechos viários”, salienta. A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.

É fundamental que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas das placas, além das orientações das equipes, em razão da presença de trabalhadores e maquinários na pista. Lembrando que a execução das obras podem ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia-pista e tráfego intercalado.

CONFIRA A RELAÇÃO COMPLETA DAS FRENTES DE TRABALHO, OS TRECHOS E MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS:

CONSTRUÇÃO DE PONTE:

ERS-130, no quilômetro 75, entre Arroio do Meio e Lajeado.

ERS-130, no quilômetro 75, entre Arroio do Meio e Lajeado. RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA:

ERS-129, no quilômetro 88, em Muçum (detonações e reconstrução de talude).

ERS-115, no quilômetro 38, em Gramado (talude de contenção).

ERS-129, no quilômetro 88, em Muçum (detonações e reconstrução de talude). ERS-115, no quilômetro 38, em Gramado (talude de contenção). CONSTRUÇÃO DE INTERSEÇÃO:

RSC-453, no quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul.

ERS-235, no quilômetro 46, em Canela.

ERS-235, no quilômetro 04, em Nova Petrópolis.

ERS-235, no quilômetro 08, em Nova Petrópolis.

RSC-453, no quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul. ERS-235, no quilômetro 46, em Canela. ERS-235, no quilômetro 04, em Nova Petrópolis. ERS-235, no quilômetro 08, em Nova Petrópolis. MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS:

RSC-453, do quilômetro 07 ao 18, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul.

ERS-135, no quilômetro 08, em Passo Fundo (instalação de drenos).

ERS-135, no quilômetro 15, em Coxilha.

ERS-135, no quilômetro 39, em Sertão.

ERS-135, no quilômetro 40, em Sertão (instalação de drenos).

RSC-453, do quilômetro 07 ao 18, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul. ERS-135, no quilômetro 08, em Passo Fundo (instalação de drenos). ERS-135, no quilômetro 15, em Coxilha. ERS-135, no quilômetro 39, em Sertão. ERS-135, no quilômetro 40, em Sertão (instalação de drenos). SINALIZAÇÃO:

ERS-235, do quilômetro 14 ao 22, em Nova Petrópolis.

ERS-135, do quilômetro 08 ao 78, em Erechim (segmentos).

ERS-235, do quilômetro 14 ao 22, em Nova Petrópolis. ERS-135, do quilômetro 08 ao 78, em Erechim (segmentos). CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE MARGENS, DRENAGENS, ROÇADAS E TAPA-BURACOS:

ERS-129, do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé.

ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, entre Lajeado e Arroio do Meio.

RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

ERS-239, do quilômetro 18 ao 32, entre Novo Hamburgo e Araricá.

ERS-115, do quilômetro zero ao 35, entre Taquara e Gramado.

ERS-235, do quilômetro 12 ao 40, entre Nova Petrópolis e Canela.

ERS-040, do quilômetro 25 ao 60, entre Viamão e Capivari do Sul.

ERS-135, do quilômetro 45 ao 60, entre Estação e Getúlio Vargas.

Texto: Ascom EGR

Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR