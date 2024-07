Polícia Civil realiza palestra educativa na Escola Ernesto Dornelles em Canela

Na manhã desta segunda-feira, 8 de julho de 2024, a Polícia Civil de Canela, por meio do projeto “Papo de Responsa” da Delegacia de Polícia de Canela (DP Canela – 2ª DPRI), realizou uma palestra educativa na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Ernesto Dornelles. Os policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas conversaram com 23 alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre temas importantes e atuais.

Atendendo a um pedido da direção da escola, a palestra abordou assuntos como bullying, cyberbullying e respeito, buscando conscientizar os estudantes sobre os impactos dessas práticas e a importância da convivência harmoniosa no ambiente escolar.