Uma noite fria e inesquecível com The Travellers na Temporada de Inverno em Canela

Na fria noite de sábado (6/7), durante a programação da Temporada de Inverno de Canela, os acordes musicais da banda The Travellers trouxeram calor e alegria ao público. A apresentação, que aconteceu na Praça João Corrêa, foi um dos momentos mais aguardados, reunindo moradores e turistas em um evento que mesclou música, cultura e a atmosfera mágica da cidade.

The Travellers, conhecida por seu estilo que mistura rock clássico, folk e elementos da música popular brasileira, preparou um repertório especial para a ocasião. Canções autorais e sucessos consagrados embalaram a noite, criando uma conexão única com a plateia.

A decoração de inverno de Canela, com luzes brilhantes e enfeites temáticos, serviu como pano de fundo perfeito para o show. A Praça João Corrêa, iluminada e adornada, se transformou em um verdadeiro anfiteatro ao ar livre, onde as notas musicais se misturavam com o frio da noite, criando uma experiência sensorial única.

Os integrantes da banda interagiram constantemente com o público, contando histórias sobre as músicas e suas inspirações. A proximidade e a simpatia dos músicos conquistaram ainda mais os presentes, que se aqueceram dançando e cantando junto. Momentos de improvisação e solos virtuosos arrancaram aplausos calorosos, tornando a apresentação memorável.

Os visitantes que vieram especialmente para ver The Travellers encontraram em Canela uma acolhida calorosa. A cidade, preparada para receber os turistas, oferece opções variadas de hospedagem e uma rica gastronomia local. Muitos aproveitaram a ocasião para desfrutar de um fondue ou de um chocolate quente nos charmosos restaurantes da cidade, complementando a experiência da noite.

“A apresentação da banda The Travellers na fria noite de sábado em Canela foi um dos pontos altos da temporada de inverno. A combinação de música de qualidade, um cenário encantador e a hospitalidade da cidade proporcionou aos presentes uma noite inesquecível. Canela, mais uma vez, mostrou-se um destino que sabe como celebrar o inverno, oferecendo cultura, diversão e momentos mágicos a todos os que a visitam” destacou o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

30ª Festa Colonial

12 a 28 de julho na Praça João Corrêa



12/7 – Garfo e Bombacha – 18h

12/7 – Banda Nosso Balanço – 19h30

13/7 – Banda Retruco – 19h30

14/7 – Banda Star Beatles – 19h30

18/7 – Banda Os Atuais – 19h30

25/7 – Banda Porto do Som – 19h30

28/7 – Banda Corpo e Alma – 19h30

A Festa Colonial também contará com atrações de artistas locais.

Feira do Livro: 6 a 11 de Agosto



✨ 4/8 – Tati Portela – 19h30

Todas as atividades acontecem na Praça João Corrêa.