52° Festival de Cinema de Gramado anuncia longas-metragens em competição

Produções foram reveladas durante coletiva em Gramado realizada na manhã desta terça-feira (9).

Na manhã desta terça-feira, 9 de julho, a organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou parte dos filmes das mostras competitivas da 52ª edição. De mais de 1.000 títulos inscritos, foram escolhidos sete Longas-Metragens Brasileiros, cinco Longas-Metragens Gaúchos e 16 Curtas-Metragens Gaúchos.

A seleção destaca a diversidade do audiovisual brasileiro, com filmes de várias regiões do país e uma variedade de gêneros. Entre os longas brasileiros, quatro dos sete filmes foram dirigidos por mulheres.

As exibições ocorrerão de 10 a 16 de agosto no Palácio dos Festivais. Serão entregues 33 Kikitos, 11 troféus Assembleia Legislativa, além de outros prêmios e homenagens. Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, ressaltou a realização do evento de forma presencial e a expectativa de uma participação intensa do público.

Matheus Nachtergaele, ator e diretor, receberá o Troféu Oscarito. Ele é um dos grandes nomes das artes brasileiras, conhecido por trabalhos como “Central do Brasil” e “Cidade de Deus”. A 52ª edição também exibirá o primeiro episódio da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, da HBO, e o filme de abertura será “Motel Destino”, de Karim Aïnouz.

O Conexões Gramado Film Market, dedicado ao mercado audiovisual, terá sua oitava edição durante o festival, com palestras, workshops e rodadas de negócios.

52º Festival de Cinema de Gramado – Filmes selecionados:

Longas-Metragens Brasileiros (LMB):

BARBA ENSOPADA DE SANGUE | São Paulo

Direção: Aly Muritiba

Sinopse: Após a morte de seu pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. O que ele acaba encontrando é uma trama complexa em torno da figura misteriosa de seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo.

Elenco: Gabriel Leone, Thainá Duarte, Roberto Birindelli, Ivo Müller, Ricardo Blat e Teca Pereira.

CIDADE; CAMPO | Mato Grosso do Sul e São Paulo

Direção: Juliana Rojas

Sinopse: Duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas.

Elenco: Fernanda Vianna, Mirela Façanha, Bruna Linzmeyer, Andrea Marquee, Preta Ferreira, Kalleb Oliveira, Marcos de Andrade e Nilcéia Vicente.

ESTÔMAGO 2: O PODEROSO CHEF | Paraná

Direção: Marcos Jorge

Sinopse: Quinze anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato é o chef dos chefs na prisão, encantando com sua comida e sua lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos. Até que um mafioso italiano chega para disputar o controle da penitenciária e os pratos do carismático cozinheiro.

Elenco: João Miguel, Nicola Siri, Violante Placido, Paulo Miklos, Giulio Beranek, Marisa Laurito, Guenia Lemos, Vincent Riotta e Projota.

FILHOS DO MANGUE | Rio Grande do Norte

Direção: Eliane Caffé

Sinopse: Um homem aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha. A população o acusa de roubo e tenta, em vão, que ele recupere a memória e devolva o dinheiro. Em um julgamento popular vem à tona uma trama que envolve desvio de verba pública, exploração da prostituição e de violência doméstica.

Elenco: Felipe Camargo, Titina Medeiros, Roney Villela, Thiago Justino, Jeniffer Setti, Luana Cavalcante, Pequena Cintilante, Jurema Terra, Wilaneide Campos e Geiza Pereira de Souza e Maria Alice da Silva.

O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS | São Paulo

Direção: Anna Muylaert

Sinopse: O Clube das Mulheres de Negócios é ambientado em um mundo imaginário onde os estereótipos de gênero estão invertidos. A ação se passa num dia de folga do Clube de Campo frequentado por poderosas mulheres de negócios.

Elenco: Rafa Vitti, Luis Miranda, Cristina Pereira, Irene Ravache, Louise Cardoso, Katiuscia Canoro, Grace Gianoukas, Polly Marinho,Helena Albergaria, Shirley Cruz, Maria Bopp, Verônica Debom, Clodd Dias, André Abujamra, Fernando Billi, Tales Ordajki, Ítala Nandi e Ale Tosi.

OESTE OUTRA VEZ | Goiás

Direção: Erico Rassi

Sinopse: Um faroeste brasileiro ambientado em um lugar isolado no sertão do Brasil, onde homens rudes, incapazes de lidar com suas próprias fragilidades, são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Elenco: Ângelo Antônio, Babu Santana e Tuanny Araújo.

PASÁRGADA | Rio de Janeiro

Direção: Dira Paes

Sinopse: Irene é uma ornitóloga, solitária em seus 50 anos que, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel, um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

Elenco: Dira Paes, Humberto Carrão, Cássia Kis, Peter Ketnath e Ilson Gonçalves.

Longas-Metragens Gaúchos (LMG):

ATÉ QUE A MÚSICA PARE | Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Nova Bassano e Veranópolis

Direção: Cristiane Oliveira

Sinopse: Depois que o último filho sai de casa, Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. Uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois.

Elenco: Cibele Tedesco, Hugo Lorensatti, Nicolas Vaporidis, Elisa Volpatto, Teti Tedesco, Tamara Zanotto, Jonas Piccoli, Cleri Pelizza, Magali Quadros, Guilherme Rachel, Eduardo Luís Segabinazzi, Valderes Antônio Formigheri, Alexandre Lazzari e Luiza Helena Dias

A TRANSFORMAÇÃO DE CANUTO | São Miguel das Missões

Direção: Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho

Sinopse: Em uma pequena comunidade Mbyá-Guarani entre o Brasil e a Argentina, todos conhecem o nome Canuto: um homem que muitos anos atrás sofreu a temida transformação em uma onça e depois morreu tragicamente. Agora, um filme está sendo feito para contar a sua história.

Elenco: Fabricio Álvaro Benitez, Thiny Ramirez e Carla Benitez

INFINIMUNDO | Lajeado, Santa Cruz do Sul e Sinimbu

Direção: Bruno Martins e Diego Müller

Sinopse: Em uma cidade fabular, um jovem contador de histórias apaixona-se pela compositora da banda de música local, mas na hora de declarar seu amor pela moça, a cidade é invadida por forasteiros e ele precisará utilizar de sua destreza e sabedoria para contornar a situação e vivenciar esse grande amor.

Elenco: Vitor Novello, Laura Dutra, Nicolas Vargas, Nelson Freitas, Juliane Araújo, Edu Mendas, Denizelli Cardoso, Catharina Conte, Thiago Machado L. “Vermelho”, Pilly Calvin, Cina Guterres, Rogério Beretta, Pingo Alabarce, Rafael Tombini, Marcus Vinícius Moraes, Dig Verardi, Cássio do Nascimento, Davi Rosário Jardim Alves, Anderson Vieira e Shana Müller

MEMÓRIAS DE UM ESCLEROSADO | Porto Alegre

Direção: Thais Fernandes e Rafael Corrêa

Sinopse: Em busca de respostas e um pouco de aventura, o cartunista brasileiro Rafael Corrêa decide fazer um filme para organizar suas memórias e descobrir se a morte de um sapo é a origem de sua doença degenerativa.

Elenco: Rafael Corrêa, Ma Villa Real, Lucas Bittencourt Corrêa e Eduardo d’Ávila

UM CORPO SÓ | Porto Alegre

Direção: Cacá Nazario

Sinopse: Documentário com elementos de ficção, teatro e delírio que acompanha a trajetória da Tribo de Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz, onde o íntimo e o político é borrado pela possibilidade de entender a imaginação criadora como ferramenta de resistência.

Elenco: Tania Farias, Paulo Flores, Keter Velho, Clelio Cardoso, Aline Ferraz, Roberto Combo e Lucas Gheler

Curtas-Metragens Gaúchos (CMG):

A UM GOLE DA ETERNIDADE | Novo Hamburgo

Direção: Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes

Sinopse: O que aconteceria se fosse capaz de parar o tempo em uma determinada época da vida? Esse é o questionamento de Feitio de Dança que, após a perda de mais um amigo, começa a refletir sobre a importância de estar vivo.

Elenco: Álvaro RosaCosta, Guilherme Ferrêra, João Martinez, Juliano Barros, Luis Franke, Marcelo de Paula, Márcio de Oliveira, Maurício Borges de Medeiros, Silvana Rodrigues, Silvia Duarte e Vera Lopes

NATAL | Santa Maria

Direção: Alan Orlando

Sinopse: Um muro é construído, dividindo bem mais do que ricos e pobres.

PASTRANA | Novo Hamburgo

Direção: Melissa Brogni e Gabriel Motta

Sinopse: Ao reviver memórias, imagens e conversas vividas, a skatista de downhill Melissa busca construir uma homenagem para seu amigo Pastrana. Conforme resgata o passado, com a ajuda de seus amigos e familiares, a presença inerente de Pastrana a ajuda a preencher o silêncio e a melhor compreender o tempo.

Elenco: Melissa Brogni, Allysson Pastrana, Miguel Moreira, Allyce Freitas Moreira, Carlos Paixão, Cristian Henz, Victor Ludwig, João Berlitz, Joseane Nascimento e Luciano Wiest

CASSINO | Rio Grande

Direção: Gianluca Cozza

Sinopse: No inverno, a maior praia do mundo muda, os veranistas voltam para a cidade e deixam suas casas de praia vazias. Daniel, Tando e Soninho andam sorrateiramente à noite pelas ruas do Balneário Cassino observando as casas a fim de invadi-las.

Elenco: Anderson Campos, Daniel Guimarães e Leandro Gomes

ZAGÊRO | Bagé e Porto Alegre

Direção: Victor Di Marco e Márcio Picoli

Sinopse: É tão normal ser normal, não é?

Elenco: Victor Di Marco e Emiliano Cunha

JANEIRO | Porto Alegre

Direção: Boca Migotto

Sinopse: Apenas mais uma conversa entre pai e filho.

Elenco: Angelo Sergio, Clemente Viscaíno e Nelson Diniz

CORRENTEZA | Porto Alegre

Direção: Diego Müller e Pablo Müller

Sinopse: Um corpo segue na correnteza por uma capital submersa.

Elenco: Nicolas Vargas e Sergio Guizé

NÃO TEM MAR NESSA CIDADE | Pelotas

Direção: Manu Zilveti

Sinopse: O relacionamento de Paulo e Edneia em breve terá um fim: Ele decide voltar para Guiné-Bissau, enquanto ela prefere seguir estudando música no Brasil. No meio do inverno gaúcho, os dois jovens imigrantes veem os conflitos de seu término serem atravessados pelas praias de água doce e a saudades do mar.

Elenco: Edneia Brazão e Paulo N’Dermei

CHIBO | Tiradentes do Sul

Direção: Gabriela Poester e Henrique Lahude

Sinopse: Na fronteira entre Brasil e Argentina, uma família vive às margens do Rio Uruguai, onde trabalham com chibo, travessia clandestina de mercadorias para subsistência e comércio. Dani, a filha mais velha, está prestes a concluir o ensino médio e enfrenta as decisões desta fase da vida.

Elenco: Daniela Schmitz, Roselete Schmitz, Daiane Letícia Schmitz Oliveira, Jair Dornelles Oliveira

FLOR | Esteio

Direção: Joana Bernardes

Sinopse: “Tu virou mocinha!” Laura teve muitas experiências adolescentes interrompidas pela pandemia, exceto uma: sua menarca. Nas vésperas de voltar às aulas presenciais, ela lida com a grande novidade e busca se reencontrar e se reconhecer no seu corpo, na sua arte e nas mulheres da sua família.

Elenco: Julia Almeida, Carla Cassapo, Fernanda Roggia e Duda Meneghetti

VIAGEM PARA SALVADOR | São Leopoldo e Porto Alegre

Direção: João Pedro Fiuza

Sinopse: Uma mulher quer comprar uma passagem aérea para Salvador.

Elenco: Aleksia Dias e Rafael Dorneles

POSSO CONTAR NOS DEDOS | Pelotas

Direção: Victória Kaminski

Sinopse: Enquanto viaja à noite, ela perde mais um dedo de sua mão.

Elenco: Victória Kaminski, Nadine Lannes, Guilherme Lannes, Pedro Parente e Francisco Franco

ENTREGA | Porto Alegre

Direção: Luiz Azambuja e Pedro Presser

Sinopse: Rafinha é um jovem adulto, que trabalha fazendo entregas de bicicleta para sustentar sua família. O filme acompanha a última entrega do dia de Rafinha e as oportunidades e riscos que ela trará.

Elenco: Lucas Albuquerque Luís e Lucas Dalenogare

NOZ PECÃ | Itaqui e Porto Alegre

Direção: Aline Gutierres

Sinopse: Emília tenta descobrir o que aconteceu com sua irmã, Ana, que amanheceu desacordada na pequena vila em que moram. Seu medo pela mata começa a se tornar nulo diante da voz que sai lá de dentro, chamando-a. Quando sua irmã não apresenta melhoras, Emília se vê de cara com os seus maiores pesadelos: a mata e o passado da aldeia.

Elenco: Jéssica Teixeira, Gabriela Carniel, Lisiane Medeiros, Luiz Paulo Vasconcellos, Priscilla Colombi, Kacau Soares e Benedito

ESTÁ TUDO BEM | Porto Alegre

Direção: Rodrigo Herzog

Sinopse: “Está tudo bem” conta a história de Jorge, um homem que trava uma luta com seu próprio inconsciente para convencer-se de que tudo está bem em sua vida, mas a cada interação ou problema que acontece no seu cotidiano, sua real condição psicológica vem mais a tona.

Elenco: Nicolas Vargas, Edu Mendas, Gui Mallmann, Alê Vasconcellos, Liane Venturella e Dan Roger Pozza

ENVERGO MAS NÃO QUEBRO | Porto Alegre

Direção: Tatiana Sager

Sinopse: Vítima de violência sexual e policial, Karol, mulher negra, transexual e periférica, desde cedo acumula inúmeros traumas em sua vida. Órfã, Moradora de rua, com HIV, Karol sem recursos e auxílios do Estado, cotidianamente enfrenta diversas provações, sem ter muitas perspectivas sobre seu futuro.

Elenco: Karol Martins Sampaio

