Atleta canelense tenta conquistar título de Bicampeã Brasileira de Fisiculturismo

Pâmela Moraes competirá neste sábado em Belém do Pará, buscando seu segundo título nacional na categoria Wellness.

Neste sábado, 13 de julho, Pâmela Moraes, atleta de fisiculturismo e sócia da academia Forfit em Canela, estará em Belém do Pará, no Centro de Convenções e Feira da Amazônia HANGAR, para competir no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo.

Pâmela, que competirá na categoria Wellness – acima de 1,68cm, deve se apresentar entre 11:30 e meio-dia. A atleta busca o título de bicampeã brasileira, após já ter conquistado o título de campeã em 14 de julho do ano passado em Belo Horizonte, Minas Gerais.