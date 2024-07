Nova atração: “A Caverna do Tigre” encanta visitantes na Terra Mágica Florybal em Canela

A Terra Mágica Florybal orgulhosamente apresenta sua mais nova atração, “A

Caverna do Tigre – Dentes de Sabre”, uma imersão fascinante na era dos Tigres Dentes de

Sabre. Localizada no coração do parque, esta atração oferece uma experiência única, com

animatrônicos detalhados, efeitos especiais envolventes e uma narrativa cativante que

explora temas de coragem e preservação da floresta.

Os visitantes serão transportados para um mundo pré-histórico, onde poderão se

maravilhar com a presença de animais lendários e embarcar em uma jornada repleta de

emoções. “A Caverna do Tigre” é uma adição empolgante às mais de 40 atrações já

disponíveis no parque e está incluída no valor do ingresso.

Este projeto ambicioso levou mais de quatro anos para ser concluído, contando com o

trabalho árduo e a dedicação de toda a equipe da Terra Mágica Florybal. Valdir Cardoso,

diretor da Florybal, expressa sua empolgação: “Estamos muito felizes em anunciar esta

novidade. É algo diferente de tudo que já fizemos e com certeza os visitantes sairão

encantados.”

Desde sua inauguração em 2011, a Terra Mágica Florybal tem encantado visitantes de

todas as idades, transportando-os para um mundo de sonhos e imaginação. Com uma

variedade de atrações, incluindo brinquedos, cenários interativos, espetáculos e espaços

gastronômicos, o parque oferece uma experiência inesquecível para todos os que o visitam.

Este ano, a Terra Mágica Florybal foi novamente reconhecida entre os melhores

parques do mundo pelo TripAdvisor. Pelo décimo ano consecutivo, recebemos essa honrosa

distinção, consolidando nossa posição como o melhor parque da América do Sul e, pelo

terceiro ano consecutivo, como o melhor do mundo!

Para mais informações sobre “A Caverna do Tigre” e outras

atrações da Terra Mágica Florybal, visite www.parqueflorybal.com.br

ou entre em contato pelo telefone (54) 3282-5050.

Endereço: RS 466, 1630, km 5 – Caracol – Canela/RS

Horário de funcionamento: Aberto diariamente das 9h30 às 16h