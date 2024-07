Criado o Canela Hotéis e Pousadas para fomentar o turismo na cidade e na Serra Gaúcha

oi apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 9 de julho, o grupo Canela Hotéis e Pousadas. O evento de apresentação aconteceu na Pousada Vila 505.

O grupo reúne tradicionais empreendimentos do setor de hospedagem na cidade. São 12 hotéis e pousadas com sede em Canela e que, juntos, representam cerca de mil leitos.

O objetivo é colocar em prática ações de fomento e incentivo ao Turismo. Desde as chuvas do mês de maio, e com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, a movimentação turística praticamente zerou na região. O movimento aos fins de semana do mês de julho tem sido um respiro mas existe uma grande preocupação com o fluxo para os meses de agosto, setembro e outubro, que tradicionalmente já não são meses de boa movimentação.

A primeira iniciativa do grupo foi a Campanha “Apaixone-se por Canela”, uma ação de descontos entre 10 e 50% nos valores das diárias e também com o visitante ganhando uma diária gratuita, ao reservar nos hotéis e pousadas integrantes do grupo, de domingos à quintas-feiras.

A campanha iniciou no dia 12 de junho e encerraria no dia 12 de julho, mas a maioria dos empreendimentos optou por prorrogar. As promoções são válidas para reservas diretamente nos sites dos participantes.

Para os próximos meses o grupo já se momento para lançar novas campanhas, promoções e eventos visando atrair o turista. O foco, enquanto o Aeroporto de Porto Alegre não reabre, é o convencimento a turistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Argentina e Uruguai, que têm mais facilidade de chegar até a Serra Gaúcha de carro.

Integram o Canela Hotéis e Pousadas os seguintes empreendimentos:

Pousada Augusta Canela (@pousadaaugustacanela), Blumen Hotel Boutique (@blumenhotelcanela), Hotel Cabanas Alto da Serra (@hotelcabanasaltodaserra), Pousada Doce Canela (@docecanelapousada), Estalagem Vila Suzana (@estalagemvilasuzana), Grande Hotel Canela (@grandehotelcanelaoficial), Luzzy Hotel (@luzzyhotel), Pousada do Bosque (@pousadadobosquers, Pousada Spa Don Ramón (@pousadaspadonramon), Pousada Suíça (@pousadasuicars), Pousada Vila 505 (@pousadavila505), Vila Suzana Parque Hotel (@hotelvilasuzana).

Mais informações no @canelahoteisepousadas.

Texto/Foto: AG Press Comunica