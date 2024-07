Eduardo Zorzanello é reconhecido como empresário destaque de Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado abriu a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 8, com a entrega do título de Empresário Destaque para Eduardo Zorzanello, CEO da Rossi e Zorzanello Feiras e Eventos, que organiza o Festuris – Feira Internacional de Turismo e o Connection Experience – Terroirs do Brasil.

A homenagem foi sugerida pelo Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha, inspirado na trajetória de contribuição em prol da qualificação e profissionalização do turismo gramadense e regional e também por promover e divulgar o Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo.

“Quero dividir essa homenagem com todos que estão vibrando com essa conquista, que não é só minha. E a palavra que define esse momento é gratidão. Agradeço de coração à Câmara por outorgar essa distinção e ao Sindtur pela indicação do meu nome. É reflexo de um trabalho que não é de agora, é um trabalho dedicado, árduo e com muita perseverança em prol do desenvolvimento do turismo e do setor de eventos de Gramado e região”, discursou Zorzanello.

Eduardo é formado em Direito pela UCS e passou a atuar na empresa em 2009, com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho desempenhado por Marta e Silvia desde 1988. Ao longo dos últimos 15 anos, acumulou experiências na promoção de importantes eventos e liderando entidades representativas no setor turístico. Ele também já foi condecorado nacionalmente pela veia empreendedora.

Nigia, Enoir (pai), Eduarda (filha), Marta Rossi, Eduardo, Mari, Caco, Helena, Juliana (esposa) e Prade. Ao fundo os vereadores Rodrigo Paim, Renan Sartori, Cìcero Altreiter, Celso Fioreze, Rosi Schmitt, Professor Daniel, Neri Nascimento e Ike Koetz

“Nada teria acontecido, se não fosse, lá no passado, a determinação, a garra e a vontade de duas mulheres, que foram incentivadas por um grande mentor, meu pai (Enoir Zorzanello). Muito obrigado por ter incentivado elas lá em 88 a abrirem a empresa com o intuito de provocar uma transformação na economia, no social e na sustentabilidade. Elas encontraram um nicho de mercado e viram que o turismo de lazer não seria suficiente e pensaram no turismo de negócio, na profissionalização dos eventos, incubando novos talentos, sendo uma esteira para tantas coisas importantes que Gramado viu a partir do trabalho delas”, enfatizou, citando o surgimento do Festival de Turismo e o Chocofest.

No seu discurso, Eduardo agradeceu à família, a esposa Juliana e a filha Duda, e projetou o futuro. “Temos que pensar uma Gramado e uma região mais inteligente, mais conectada, mais inovadora, vocês que estão à frente das decisões e nós, líderes, pensar mais coletivo, mais unido, mais regional, mais integrado, mantendo a nossa essência e a nossa identidade. É preciso modernizar sem perder as raízes. Temos que deixar legados para as novas gerações”, finalizou.

Texto: Fernando Gusen

Fotos: Paulo Vargas/Câmara de Vereadores de Gramado