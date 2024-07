“Feijoada da Dilce” é novidade na temporada de inverno do Parque do Caracol

Programação de gastronomia e música acontece nos dias 20 e 27 de julho no tradicional Restaurante Sabor e Flor dentro do parque de Canela (RS).

O inverno chegou na Serra Gaúcha e o Parque do Caracol, em Canela, celebra a estação mais fria do ano com uma programação especial. Nos dias 20 e 27 de julho, das 12h às 15h30, acontece a “Feijoada da Dilce” em parceria com o Restaurante Sabor e Flor.

Um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira ganha um toque especial com o tempero da Dona Dilce Cavalli, proprietária do Restaurante Sabor e Flor, que opera há 38 anos dentro do Parque do Caracol. O cardápio inclui entrada, opções de feijoada, acompanhamentos e degustação de cachaça de alambique. Para harmonizar, a programação inclui ainda samba e pagode ao vivo com a dupla Maurão e Gabriel.

Em formato de buffet, o menu inclui caldinho de feijão, torresminho, pãozinho caseiro, feijoada de feijão preto com condimentos suínos, feijoada de feijão carioca (sem carne), feijoada de feijão vermelho (sem carne), couve-folha refogada, mandioca frita, arroz, farofa, banana à milanesa e laranja. O ingresso também inclui degustação de cachaça de alambique nas versões pura e saborizada Flor do Vale, cachaçaria da zona rural de Canela.

A experiência custa R$ 69,90 por pessoa (crianças até cinco anos não pagam) e pode ser adquirida diretamente no Restaurante Sabor e Flor no dia do evento. O valor não inclui o ingresso do Parque, que deve ser adquirido à parte no site https://parquecaracol.com.br/ .

Programação especial para a estação

Para receber os visitantes na alta temporada de inverno, o Parque do Caracol oferece descontos especiais aos gaúchos em ingressos e em produtos de suas lojas (moradores de Canela e Gramado têm acesso gratuito e pagam apenas R$ 10 no estacionamento).

Nas sextas, sábados e domingos de julho, das 12h30 às 15h30, tem música ao vivo com apresentação gratuita do músico Gênesis Araújo. Também de sexta a domingo, o personagem Zé do Apito, mascote da Estação Sonho Vivo, atração do parque que oferece passeio de trenzinho, circula interagindo e tirando fotos com as crianças.

Entre as atrações permanentes do Parque do Caracol estão trilhas, mirantes, playgrounds, lojas, restaurante, Observatório Panorâmico com visão 360º e a vista mais exclusiva da famosa Cascata do Caracol.

TEMPORADA DE INVERNO DO PARQUE DO CARACOL

FEIJOADA DA DILCE:

Dias 20 e 27 de julho, das 12h às 15h30, no Restaurante Sabor e Flor (dentro do Parque).

Menu completo:

Entrada: Caldinho de feijão, torresminhos e pãezinhos caseiros.

Opções de feijoada: feijoada de feijão preto com condimentos suínos, feijoada de feijão carioca (sem carne) e feijoada de feijão vermelho (sem carne)

Acompanhamentos: couve-folha refogada, mandioca frita, arroz, farofa, banana à milanesa e laranja.

Bebida: degustação de cachaça de alambique (pura e com sabores) da marca Flor do Vale.

Valor: R$ 69,90 por pessoa. Crianças até cinco anos não pagam.

MÚSICA AO VIVO:

De sexta à domingo – Gênesis Araújo (das 12h30 às 14h)

Dias 20 e 27 de julho – samba e pagode com Maurão e Gabriel (das 12h às 15h30)

ZÉ DO APITO:

De sexta a domingo em horários variados.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

