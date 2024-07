Projeto Feira Cultural da Dante: “200 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL – RELATOS E AFETOS”

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dante Bertoluci apresentou nessa terça-feira (9), a Feira Cultural em celebração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil.

O projeto, intitulado “200 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL – RELATOS E AFETOS”, visa proporcionar um mergulho profundo na história e nas influências culturais dos imigrantes alemães em nosso estado. A programação contou com diversas apresentações enriquecedoras, que incluem:

– Casas subterrâneas dos povos do Planalto Meridional Brasileiro – Uma exibição dos alunos da turma 171, que explora a arquitetura e a vida cotidiana das primeiras comunidades imigrantes.



– Cenário sócio-político e econômico da Europa e do Brasil em 1824 – A professora Merci Kürschner conduziu os participantes por uma análise detalhada do contexto histórico que motivou a migração de milhares de alemães para o Brasil, oferecendo uma compreensão mais ampla das condições da época.

– Histórias da família Jahnel: do Reino Bohemia para o Brasil em 1877- A professora Elisângela Rodrigues trouxe relatos emocionantes da trajetória da família Jahnel,

– O evento foi finalizado com a apresentação do pesquisador Marcelo Wasen sobre Guilherme Wasen, o primeiro alemão a se estabelecer nas terras do Campestre Canella.

A ação reforça o compromisso da Secretaria de Educação com a cultura, trazendo visibilidade para projetos que incluem nossa ancestralidade e raízes alemãs.

Texto: Prefeitura Municipal de Canela/divulgação

Fotos: André Fernandes