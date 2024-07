Rotary Club de Canela: nova diretoria assume para o ano rotário 2024/2025

Na última segunda-feira, dia 08 de julho, ocorreu a solenidade de posse do novo Conselho Diretor do Rotary Club de Canela, ano rotário 2024/2025.

A festiva aconteceu no Restaurante Tempero do Campo, do Hotel Pampas, na qual assumiu como Presidente do Rotary Club de Canela a Rotariana Jussara Bonalume; tendo como Vice-Presidente, Miguel Oliveira De Souza, como secretária, Tatiana Petri Caldas; Diretor de Protocolo, Vinícios Rocha Carvalho e como Tesoureiro, Erico Michaelsen.

O evento contou com a presença da Governadora do Distrito 4670, Rosana Opptiz, ano rotário 2024-2025, da Presidente do Rotaract Club de Canela 2024/2025, Julia Nogueira e também com a presença da representante do Colégio de Governadores Distrito 4670, a Governadora Indicada ano 2025/2026 Angela Kolberg, o Presidente do Rotary Club de São Francisco de Paula, Alessandro Boeira, ano 2024/2025 e demais autoridades e representantes de entidades locais.

A noite também foi de reencontro com rotarianos de outros clubes e amigos que vieram prestigiar o evento.

A então Presidente Jussara Bonalume, desejou a todos um ótimo ano novo Rotário e que o Rotary Clube de Canela possa continuar trabalhando em prol da comunidade canelense, contanto com o prestigio e a confiança adquirida ao longo dos seus 59 anos de existência!

Texto e imagens: Rotary Club Canela/divulgação.