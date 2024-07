Cantor Daniel pede ajuda ao Turismo na Serra Gaúcha durante visita a Gramado

Em Gramado para um período de descanso, o cantor e compositor Daniel fez um apelo para que os brasileiros voltem a visitar Gramado, Canela e toda Serra Gaúcha.

A região vive momentos muito difíceis no setor econômico desde o início do mês de maio quando ocorreram as chuvas e as tragédias no Rio Grande do Sul. Com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, já são dois meses de fluxo turístico praticamente zerado. Nos últimos fins de semana um pequeno respiro com a movimentação de visitantes gaúchos pela região, mas um fluxo ainda muito pequeno.

Hospedado no premiado hotel Valle D’incanto Gramado, eleito o hotel mais romântico do mundo no Tripadvisor Travellers’ Choice, o cantor fez um chamamento pelo Turismo e falou sobre a tragédia no Estado, ressaltando que tem ligações muito fortes com o Rio Grande do Sul.

“O povo gaúcho faz parte da minha história e destes 40 anos de carreira. De tudo que já fiz aqui a identificação é muito forte. Adoro a cultura, o povo, é como se eu fosse filho da terra. Estamos nos solidarizando com todo povo gaúcho e esperando que dias melhores venham pela frente. Perdas e danos jamais serão reparados, mas a gente pede a Deus que conforte estas famílias atingidas e que eles consigam ter um pouco de felicidade em um futuro próximo”, falou Daniel.

“Esta é a terceira vez que eu venho a Gramado com minha família. Quero estender minha gratidão a todo povo da cidade. A recepção, o povo, a acolhida é surreal. Queria dizer para quem está com vontade de vir, planejou e tem uma viagem agendada, que não aborte os planos. Muito pelo contrário, venham para cá. A estrutura e os caminhos estão recompostos”, destacou o cantor.

Sobre a vinda e a estrutura que encontrou na região e na cidade, Daniel fez seu relato.

“Viemos pela Base Aérea de Canoas e foi muito tranquila a chegada e o check out no shopping. Em duas horas já estávamos em Gramado. Na verdade, aqui ficamos muito mal acostumados, a gastronomia, o cuidado e as experiências fazem a gente se sentir em casa realmente. Para quem é de fora do Rio Grande do Sul, convido que venha para cá pois é uma forma de ajudar a retomar a economia. Gramado está com uma estrutura absurda e impressionante“, apelou o cantor.

Para finalizar, ele lamentou não ter visto neve durante o período na cidade. “Adoro frio, faltou pouco para a gente pegar neve aqui”, brincou Daniel.

Texto: AG Press Comunica/divulgação