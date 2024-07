Confira a programação da 30º Festa Colonial de Canela

Evento acontece de 12 a 28 de julho, das 10h às 22h

A partir das 16h de sexta-feira (12/7), Canela dará início à 30ª edição da Festa Colonial. O evento é uma vitrine do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos agricultores e produtores das comunidades rurais da cidade. Durante a festa, o público poderá degustar uma variedade de produtos, incluindo doces cremosos, geleias, chimias, pastéis, massas, pães e cucas assadas na hora, além de uma deliciosa comida caseira.

Além da degustação, os visitantes poderão levar para casa o melhor da gastronomia local. Este ano, a Festa Colonial contará com sete tendas, quatro bancas, dois restaurantes e duas famílias que trabalham nos fornos, tudo isso na Praça João Corrêa.

O objetivo do evento é integrar a comunidade rural ao turismo local, promovendo a geração de renda para as famílias que vivem da produção colonial e valorizando o trabalho, a cultura e a gastronomia típicas do interior.

A 30ª Festa Colonial acontece até o dia 28 de julho, na Praça João Corrêa, das 10h às 22h, com entrada gratuita. A festa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura e Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, com apoio da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Soberanas. Foto: André Fernandes.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

12/07 – Sexta-feira

18h às 19h – Garfo e Bombacha

19h30 às 21h30 – Banda Nosso Balanço

13/07 – Sábado

19h30 às 21h30 – Banda Retruco

14/07 – Domingo

17h às 19h – Amaranto e seu conjunto

19h30 às 21h30 – STAR BEATLES

15/07 – Segunda-Feira

19h30 às 21h30 – Trio som de Cristal -Marquinhos

16/07 – Terça-Feira

19h30 às 21h30 – Eder de Castro

17/7 – Quarta-Feira

17h às 19h – Os Louco do Caticoco

19h30 às 21h30 – Banda Novo Brilho

18/07 – Quinta-Feira

19h30 às 21h30 – BANDA OS ATUAIS

19/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Felipe Mosquem e Banda

20/7 – Sábado

17h às 19h – Kerolin Acordeonista e seu pai

19h30 às 21h30 – Jeito Serrano

21/7 – Domingo

17h às 19h – Grupo Surungaço

19h30 às 21h30 – Grupo MLG

22/7 Segunda-Feira

– Eder de Castro e show Alison Muniz

23/7 – Terça-Feira

19h30 às 21h30 – Trio Som de Cristal – Marquinhos

24/7 – Quarta-feira

19h30 às 21h30 – Amaranto e seu conjunto

25/7 – Quinta-Feira

19h30 às 21h30 – Porto do Som

26/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Tiago W. e Banda

27/7 – Sábado

17h às 19h – Grupo Tutti Italiani

19h30 às 21h30 – Banda ACR3

28/7 – Domingo

17h às 19h – Os Louco do Caticoco

19h30 às 21h30 – Corpo e Alma



