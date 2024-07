DEIXE DEUS COMANDÁ-LO ► Pão de Judá

​​www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Certa vez, no lançamento de um determinado navio, um oficial do governo inglês teria dito: “este, nem Deus afunda!” Não se sabe ao certo se tal frase realmente foi dita, mas tudo indica que os engenheiros que construíram aquele navio manifestavam, pelo pequeno número de botes salva-vidas, o mesmo orgulho que aquela frase declarava. Mas, isso não quer dizer que Deus tenha afundado o navio, pois sem dúvida, o que afundou o navio foi o orgulho do homem.



Em sua viagem inaugural, o inesperado ocorreu: o luxuoso transatlântico, com 2.340 pessoas a bordo, afundou, levando à morte 1.545 pessoas. O desespero e o sofrimento daquelas pessoas, nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1912, após cinco dias de viagem, tornou-se hoje o mero espetáculo e motivação para sonhos românticos, mostrado nas histórias e filmes.



Nós, seres humanos, não sabemos tirar proveito dos ensinamentos do Deus Vivo. Essa é a nossa grande fraqueza. Com esse exemplo do naufrágio, aprendemos que o mundo todo, com seus atrativos e conhecimentos, é como esse navio que parecia navegar seguro, confiante e altivo. Contudo, no mundo, não há nenhum “bote salva-vidas”, como havia no navio. No mundo, não há nenhuma forma de se salvar. Cultura, bondade, religião, política, nada disso pode salvar o homem.



Com a história daquela tragédia, também podemos ver que as pessoas deste mundo parecem incapazes de aprender lições que a história nos apresenta. As guerras sempre geraram mais guerras, as chagas forjadas pelas ditaduras nunca impediram que outras surgissem e o declínio moral da sociedade não contribuiu, para que tornasse as pessoas mais morais.



No registro de Apocalipse vemos que, na grande tribulação, quando Deus castigar as nações por sua constante rebelião contra Ele, as pessoas ainda blasfemarão contra Deus, em lugar de arrependerem-se. Em Apocalipse 16:21, está escrito: “também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento; e, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande”. Se você pensa que você ou o mundo são incapazes de afundar, você está enganado. O mundo está indo a pique. E só há uma única salvação: você dar a sua vida a Jesus e permitir-Lhe comandá-la. Não se iluda com este mundo e com os bens naturais, mas apegue-se ao Único capaz de impedi-lo de naufragar.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Vestindo o capacete da salvação”

Amado Pai Celestial, pela fé, tomo o capacete da salvação e reconheço que a minha salvação é a pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cubro a minha cabeça com Ele e desejo que Ele coloque em mim a Sua mente, que os meus pensamentos sejam os Seus pensamentos.

Abro minha mente por completo apenas para o controle do Senhor Jesus Cristo. Substituo os pensamentos egoístas e pecaminosos pelos pensamentos divinos e rejeito todo o pensamento projetado por satanás e seus demônios. Peço a mente do Senhor Jesus Cristo. Concede-me a sabedoria de discernir os pensamentos que provém do mundo, da minha velha natureza pecaminosa e do reino de satanás e que eu possa rejeitá-los.

Louvo-Te Amado Pai, porque posso conhecer a mente de Cristo ao esconder a Tua Palavra em meu coração e em minha mente. Abre o meu coração para amar a Tua Palavra, concede-me facilidade e aptidão para memorizar grandes partes dela. Que a Tua Palavra esteja sempre sobre a minha mente como capacete de força, o qual os pensamentos projetados por satanás não podem transpor.

Perdoa-me por deixar de apropriar-me destemidamente da salvação sempre a minha disposição. Ajuda-me a seguir a disciplina do dever diário de apossar-me da Tua salvação. Deixo tudo isso na Tua presença, em nome do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo.

Amém.