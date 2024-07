Inicia etapa de preparação e execução da decoração urbana do 39º Natal Luz de Gramado

Nesta semana as equipes da Autarquia Gramadotur, decoradora e empresa que vai executar os serviços da decoração urbana do 39º Natal Luz de Gramado definiram detalhes e cronograma para execução dos serviços.

O projeto da decoradora Claudia Casagrande foi aprovado em fevereiro pela Gramadotur e Conselho da Autarquia. “Este ano terá ainda mais luzes”, conta Cláudia. A montagem de toda decoração será feita pela Encantum Gramado, empresa especializada em decoração temática. “Vamos trabalhar com nosso acervo, e com certeza teremos uma cidade elegantemente decorada para uma linda temporada natalina”, comemora Cláudia Casagrande.

O Natal Luz apesenta números extraordinários que precisam ser valorizados pelos setores da economia de Gramado e comunidade, e isto muito tem a ver com a decoração da cidade. Por exemplo, 97% do público da última edição do evento vieram exclusivamente para o Natal Luz. “O evento é muito forte, uma força incrível que movimenta nossa economia onde 2,1 milhões de pessoas estiveram em Gramado na última edição do Natal Luz”, relata Rosa Helena Pereira Volk, presidente da Gramadotur.

O 39º Natal Luz de Gramado que acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 é uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Projeto Rua Torta Reunião do projeto Projeto Rua Coberta

Foto/texto – divulgação/Natal Luz