Segunda divisão de futsal de Canela segue com muitos gols

Veja os resultados da semana e os jogos desta sexta (12)

A rodada desta sexta tem transmissão ao vivo. Acompanhe pelo link: https://www.youtube.com/live/glinAx5eYl8

A segunda divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela chega a sua sexta rodada com muitos gols. A competição conta com a participação de 10 equipes e jogos nas segundas, quartas e sextas.

Nos jogos desta quarta (10), o União Jovem Santa Marta bateu o MB Sports por 3 × 1, o Hortênsias Futsal aplicou 2 x 1 na Galera da Estevão e Âncora C foi derrotado por 2 × 0 pelo Garfo & Bombacha.

A sexta rodada acontece nesta sexta (12), com os jogos entre Certinho X Casa Branca, JA Futsal X Galera da Estevão e Santa Marta x Manipulados, com transmissão ao vivo pelo You Tube do Portal da Folha.

Até aqui, as equipes que conquistaram o acesso não fazem boa campanha na segunda divisão. JA é o sexto, Garfo o sétimo e GDE o oitavo colocado. O Âncora C é o lanterna e ainda não pontuou na competição. A oitava colocação é do MB Sports, que já estava na segunda divisão.

Na parte de cima da tabela, União Santa Marta lidera, com sete pontos, seguido por Casa Blanca, Hortênsias e Certinho, todos com seis pontos. O Manipulados é o quinto com três pontos, mesma pontuação de JA e Garfo.

O regulamento prevê jogos de todos contra todos, sendo que primeiro e segundo colocados se classificam direto para a semifinal. Do terceiro ao sexto haverá uma repescagem para as duas últimas vagas.

Equipe União Jovem Santa Marta