Sexteto Sons da Serra se apresenta no próximo final de semana na Estação Campos de Canella

Neste sábado, dia 13 de julho, a partir das 16h, o Sexteto Sons da Serra se apresenta na Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), tradicional “Rua Coberta de Canela”. O show acontece na Cúpula e será gratuito para turistas e comunidade.

O grupo apresentará repertório com sucessos como “Tico-tico no Fubá”, “Brasileirinho”, “Asa Branca”, “La Cumparsita”, “Por una cabeza”, “Libertango”, “Merceditas”, “Milonga para as Missões”, entre outros sucessos atemporais.

Sexteto – Sons da Serra. Imagem: divulgação.

Simultaneamente, acontece o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”, da companhia “Ponto de Cultura Kombinação”. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe abordará situações do cotidiano e trazer reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

Grupo Kombinação. Imagem: Sérgio Azevedo

Os shows fazem parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.