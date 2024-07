Sicoob MaxiCrédito realiza campanha em prol da Associação de Canela

A Associação Casa Lar Canela está recebendo doações através de uma campanha de arrecadação organizada pelo Sicoob MaxiCrédito. A ação vai até o dia 20 e faz parte da campanha do Dia do Cooperativismo, celebrado sempre no mês de julho.

Quem quiser participar, o pedido é que sejam doados utensílios de cozinha, que ajudarão na reconstrução do espaço. Como pontos de recebimento, as pessoas poderão buscar as seguintes empresas em Canela:

JM Salvados – Rua Francisco Bertoluci, nº 291, Bairro Eugênio Ferreira;

Big Bazar Variedade – Rua Adalberto Wortmann, nº 240, Bairro São Lucas;

Havan – Av. Don Luiz Guanella, nº 1201, Bairro São José ou pelo site havan.com.br (nome da lista: Casa Lar Canela, data do evento: 20/07/2024);

Mercado Tomasini – Av. Borges De Medeiros, nº 1609, Bairro Santa Teresinha;

Bazar do GYBA – Rua Pres. João Goulart, nº 404, Bairro Canelinha; ou Rua Pres. João Goulart, nº 618, Bairro Canelinha;

Mercado Batista – Rua Tio Elías, nº 801, Bairro Leodoro de Azevedo;

O Sicoob MaxiCrédito acredita que a cooperação tem o poder de contribuir com a vida das pessoas, seja pelo âmbito econômico e social. Por isso, apoiar causas como essa está na essência e nos valores da Cooperativa.