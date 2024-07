UBS Santa Marta oferece curso “Gestar Saúde” para gestantes do bairro

A Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Marta promove para gestantes, moradoras do bairro, o curso ”Gestar Saúde”, uma iniciativa pensada para ajudar as mulheres a se preparem para as mudanças do período gestacional e assim vivê-lo de forma saudável . Os encontros são semanais e abordam temáticas especiais, como: yoga, direitos da gestante, amamentação, trimestres gestacionais, puerpério, saúde bucal, parto e outros.

O grupo é conduzido pelos profissionais da UBS Santa Marta. Os encontros acontecem na UBS, com um profissional facilitador, por meio de rodas de conversa, sobre a temática da semana.

O curso é finalizado com uma visita até a maternidade, para que as gestantes conheçam o local, formem vínculo com a equipe e sintam-se acolhidas pelo serviço. Ao finalizar o curso, elas serão contempladas com um ”kit recém-nascido” contendo: fraldas, roupas, lenços umedecidos e outros objetos necessários para o cuidado do bebê. Todas as futuras mamães da UBS Santa Marta estão convidadas a participarem.