Bombeiros buscam homem desaparecido em Cambará do Sul

Os Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, com o apoio do pelotão de Canela, estão em busca de um homem desaparecido em Cambará do Sul. Osmar Brando, mais conhecido como Biló, foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (8), quando saiu de casa, como de costume, para catar pinhão na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula.

Osmar Brando, morador da Vila Unidos, uma comunidade de uma reflorestadora local, saiu de casa por volta das 11h de domingo para colher pinhão em uma propriedade na região dos pinheiros, próximo a um dos acessos da RS-020 em direção a Cambará. Segundo familiares, ele fazia essa atividade regularmente nos últimos meses e sempre ia de bicicleta.

A bicicleta foi encontrada na mata, e no dia do desaparecimento, ele estava vestindo uma jaqueta laranja.

Operação de Busca

As buscas estão sendo realizadas a pé, com o apoio de cães farejadores e drones. A Polícia Civil também acompanha o caso.

As equipes de resgate e as autoridades locais permanecem empenhadas na operação, com a esperança de encontrar Osmar Brando com vida e em segurança.