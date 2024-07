Canelense Everton Bresolim Lovatto conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo

No dia 20 de abril, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em Barueri, São Paulo, teve entre seus vencedores o canelense Everton Bresolim Lovatto, de 33 anos. Com apenas um ano e meio de treino, Everton competiu na categoria BRANCA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado (88,30kg) e conquistou a medalha de ouro.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é conhecido por sua alta competitividade, reunindo atletas de todo o país. A conquista de Everton, que treina há relativamente pouco tempo, é um marco importante em sua trajetória no esporte, também colocando a cidade de Canela em destaque no cenário nacional do esporte.

Em um depoimento ao Portal da Folha, Everton compartilhou sua determinação: “Então, eu fui o primeiro a trazer um título de brasileiro pra Canela, o que me deu um gás pra seguir fazendo história. Por isso, agora no final do mês luto o Internacional e estou brigando pelo top ranking do estado, o que pode me dar a ida para o mundial na Califórnia. E se Deus quiser, em janeiro estarei lutando o europeu em Portugal.”