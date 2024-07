CIDICA realiza 1° Encontro de Inovação sobre Inteligência Artificial

Na última quinta-feira (11), realizou-se o 1° Encontro de Inovação sobre Inteligência Artificial, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, um evento que reuniu especialistas, profissionais e entusiastas, desde jovens e adultos, para discutir e explorar as diversas aplicações e o futuro da inteligência artificial.

O encontro teve início com a exibição do 1º vídeo comercial todo feito com I.A, de uma loja de brinquedos que está sendo veiculado nos Estados Unidos, desenvolvido pela plataforma SORA , que ofereceu uma visão abrangente e inspiradora sobre as múltiplas possibilidades e impactos da inteligência artificial em diferentes setores.

A primeira palestra foi ministrada por Duda Couto, da Agência Yoda, que abordou o tema “I.A no Marketing”. Durante sua apresentação, Duda destacou como a inteligência artificial está revolucionando o campo do marketing, proporcionando insights mais precisos, automação de processos e personalização em escala.

Em seguida, Guilherme Silva, do Bankbook App, apresentou a palestra “Educação Financeira com I.A”. Guilherme demonstrou como as ferramentas baseadas em inteligência artificial estão tornando a educação financeira mais acessível e eficaz, ajudando as pessoas a gerenciar melhor suas finanças pessoais e a tomar decisões financeiras mais assertivas.

O evento também contou com a apresentação do Programa de Introdução à Inteligência Artificial do CIDICA, ministrado pelo canelense Nei Maldaner, o qual detalhou os conteúdos programáticos e fez uma pequena demonstração de tudo o que será abordado no curso. Este programa visa fornecer uma base sólida para aqueles que desejam iniciar sua jornada no campo da inteligência artificial, cobrindo desde os conceitos básicos até aplicações práticas.

Para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos e habilidades em inteligência artificial, as inscrições para o Programa de Inteligência Artificial podem ser realizadas através do link: https://bit.ly/3Y0WJ8f

Mais informações pelo telefone/ whats (54) 3282-5167 ou presencialmente no CIDICA localizado na rua São Francisco, 199, Boeira.

Texto: Prefeitura Municipal de Canela/divulgação