Márcio Boelter não será candidato a prefeito em Canela, após acidente

Professor e ex-diretor do Ciep era pré-candidato pelo PT

Este colunista, incomodado com ter citado apenas os pré-candidatos de Progressitas, MDB e PSDB, na coluna de quinta (11), entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores (PT) de Canela, para saber como estava a preparação para as Eleições Municipais deste ano.

Era sabido que o professor e ex-diretor da Escola Neusa Mari Pacheco, Márcio Gallas Boelter, havia sofrido um grave acidente, recentemente, e que isso poderia prejudicar a sua candidatura.

O comunicado, confirmando essa triste situação, veio do coordenador da Federação Brasil Esperança, que reúne as siglas PT, PC do B e PV, o advogado Andrei Mendes de Andrades.

A equipe da Folha e este colunista deseja pronta recuperação ao professor Márcio e, abaixo, reproduzo na íntegra a mensagem enviada pelo Dr. Andrei.

O Professor Márcio é um grande nome e o verdadeiro fato novo que temos na política local, mas, infelizmente, não teremos o nome do Márcio por questões pessoais após acidente doméstico e que necessitará de atenção especial para sua plena recuperação.

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) irá apresentar sua candidatura majoritária para o Paço Municipal, pois, entende que a cidade merece novos nomes e modelos políticos alheios ao continuísmo que alguns representam e, principalmente, pela necessidade de ouvir a população e permitir sua efetiva participação nas decisões que afetam a comunidade.

A Federação formará uma forte chapa para as eleições de vereadores, sendo que os nomes estão sendo apresentados entre os partidos integrantes da Federação e que serão confirmados na convenção que encaminhará o pleito.