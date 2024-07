Pequenas notículas eleitorais

MDB e PSD de Canela fecham acordo para eleições deste ano

São poucas, ainda, as movimentações públicas dos partidos políticos de Canela com vistas às eleições municipais deste ano. Ontem (10), porém, algumas coisas foram divulgadas, como a reunião entre as executivas do MDB e do PSD, na qual ratificaram o acordo que até então era apenas apalavrado.

Sendo assim, os dois partidos devem ser aliados na busca pelo sucessor de Constantino Orsolin. Ainda, é do PSD que deve vir a indicação do candidato a vice-prefeito. Nenhuma surpresa, mas pelo é oficial.

Alfredo deve ser o vice do MDB

Claro que, para cumprir a legislação, todos os partidos políticos deverão realizar as convenções, até lá, sem a ata assinada, tudo pode mudar, mas deve ser mesmo Alfredro Schaffer o candidato a vice. Existe o entendimento de que Alfredo entra numa faixa de eleitorado que não é afeita ao MDB e que o “Alemão” tem ótimo relacionamento com empresários e trade turístico.

Constantino mesmo, em entrevista a este colunista, já declarou esta preferência e apontou Schaffer como possível coordenador das ações de planejamento do executivo a partir de 2025.

PP definido e pronto para a eleição

O primeiro partido a colocar o carro na reta para a largada é o Progressistas. Recentemente, Cris Moura e Moisés de Souza se licenciaram de seus cargos, como concursados, na Prefeitura, para poderem concorrer na eleição.

O PP também foi o primeiro a publicar edital e firmar data para a convenção: 23 de julho. Assim, larga na frente dos demais, pois poderá colocar o “bonde” mais cedo na rua. Aliás, como diz o presidente da sigla, Renato Bauermann, a convenção servirá para formalizar o que decidiram em reuniões anteriores, sem rachas ou rusgas.

A lega-lenga do MDB

O MDB, por outro lado, segue enrolado na lenga-lenga de dois pré-candidatos, Marcelo Savi e Luciano Melo. Se o quadro persistir, o partido terá que esperar a convenção para decidir no voto quem será o candidato a prefeito.

A postura atrasa a vida do partido, que já podia estar mais organizado, e ainda cria animosidades internas em pequenos grupos. Certo seria um dos nomes abrirem mão da pré-candidatura, mas, pelo que se nota, a cantilena vai continuar.

O PDT e a democracia

O PDT vai na mesma linha. Este colunista já chamou umas três vezes o Tolão para uma entrevista. A resposta é “tem mais gente querendo ser vice”, “não sei nem se serei candidato”, “preciso ver o que o partido pensa disso”.

Já se sabe que sairá do PDT o nome do candidato a vice de Gilberto Cezar, mas, ao que parece, existem outros nomes dentro do partido que sonham com a oportunidade, já que essa grande coligação de apoio ao PSDB vislumbra uma vitória, até fácil, nas eleições.

Assim, garantindo a “democracia”, o PDT parece que também só terá seu nome definido nas convenções.

Gilberto é o único pré ratificado

Enquanto os outros times ainda não definem seus “relacionados” para o pleito eleitoral, Gilberto Cezar fala sozinho. Como sabia que seria candidato, já estava preparado. Nota-se pelos vídeos mais profissionais e com temas pré-elaborados, já com discurso de campanha mesmo, que vem publicando nas redes sociais.

Já dizia o Velho Guerreiro, “quem não se comunica, se trumbica”. Assim, Cris (PP) e Gilberto (PSDB) largam em vantagem.