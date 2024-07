Terceira edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha será de 2 a 5 de agosto em São Francisco de Paula, com entrada franca

Um final de semana para celebrar a cultura e a genuína música brasileira, em uma ampla programação de shows aberta a todos

A terceira edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha já tem data confirmada: será de 2 a 5 de agosto. A cidade de São Francisco de Paula (RS) será novamente palco para uma grande celebração à cultura e à genuína música popular brasileira.

Com uma vasta programação gratuita, o Festival reunirá amantes da música, turistas e comunidade local para apreciar as melodias do choro e desfrutar das belezas naturais e culturais da região. Será, também, um dos primeiros grandes eventos de retomada do setor cultural após a tragédia climática do Estado.

O destaque desta edição fica por conta da participação da aclamada sambista e multi-instrumentista Nilze Carvalho, cuja voz e presença de palco prometem encantar e emocionar o público.

Com trajetória marcante no cenário do samba, que se estende por mais de quatro décadas, Nilze é uma verdadeira embaixadora da música brasileira, com habilidade excepcional no cavaquinho e bandolim. Premiada como Melhor Cantora e Melhor CD pelo “Prêmio Música da Lapa”, além de uma indicação ao Grammy Latino, ela trará ao festival o melhor deste gênero tão brasileiro, celebrando a riqueza e a diversidade da nossa música.

O festival contará, ainda, com uma seleção de artistas e grupos que representam o que há de mais vibrante na música popular brasileira. Desde o choro até outros ritmos que compõem a riqueza sonora do país, os visitantes poderão desfrutar de apresentações inesquecíveis.

O evento também contará com uma série de oficinas educativas em escolas municipais e workshop para músicos.

São Francisco de Paula (RS)

Conhecida por sua rica cultura e eventos icônicos, a cidade oferece uma atmosfera única que complementa perfeitamente a essência do Choro. Ao visitar o Festival, os participantes também têm a oportunidade de explorar a beleza natural e o charme histórico de São Francisco de Paula. Situada na deslumbrante Serra Gaúcha, São Francisco de Paula é rica em paisagens naturais, convidando à exploração: desde o Parque das Oito Cachoeiras, com suas vistas espetaculares, ao sereno Lago São Bernardo, ideal para passeios relaxantes. A Floresta Nacional é um refúgio da biodiversidade, abrigando espécies raras e preciosas. O charme de São Francisco de Paula não se limita à sua natureza. Seu centro histórico, repleto de edifícios coloniais, narra histórias do passado brasileiro. Destaque para a Igreja Matriz São Francisco De Paula, um ícone da arquitetura colonial. Ao visitar a cidade durante o Festival, os participantes são imersos em uma combinação harmoniosa de música, natureza e história.

A programação completa do Festival de Choro da Serra Gaúcha será divulgada em breve, nos canais oficiais do evento:

https://festivaldechoro.com e https://www.instagram.com/festivaldechoro

Texto: Dona Flor Comunicação