EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA

GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO



Estão convidadas todas as pessoas interessadas para a Assembleia Geral de

Constituição da ASSOCIAÇÃO PROJETO GAÚCHO FUTSAL, nos termos do art. 53 da

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e para discussão e aprovação do estatuto,

eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como

para definição da sede, a realizar-se no dia 15 de julho de 2024, às 20 horas, e, em

segunda chamada, às 20 horas e trinta minutos, na Associação Comunitária do Bairro

São José, rua Werner Jung, 100, Bairro Sao José em Canela RS.

Canela, 09 de julho de 2024.



Jackson Ev Krummenauer

Comissão Organizadora