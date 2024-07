Canelense Pâmela Moraes alcança top 3 no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo

No último sábado, 14 de julho, a fisiculturista canelense Pâmela Moraes destacou-se no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado no Centro de Convenções e Feira da Amazônia HANGAR, em Belém do Pará. Competindo na categoria Wellness – acima de 1,68m, Pâmela não apenas avançou para as semifinais, mas também assegurou sua vaga na grande final do torneio.

No ano anterior, Pâmela conquistou o título de campeã brasileira na categoria Wellness acima de 1,68m, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Este ano, ela alcançou uma posição entre as três melhores competidoras do país nessa mesma categoria.