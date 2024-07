Carla Reis presta homenagem a Pedro Oliveira

Com o objetivo de reconhecer a trajetória profissional e pessoal, a Vereadora Carla Reis prestou uma homenagem ao escritor e historiador Pedro Oliveira.

A homenagem ocorreu por meio de uma Moção de Aplausos, que foi aprovada por unanimidade durante Sessão Ordinária realizada no dia oito de julho na Câmara de Vereadores de Canela.

Já na sexta-feira (12), Carla presigiou o lançamento de mais uma obra do Escritor Canelense com o Livro intitulado como: “Do Campestre à Cidade das Hortênsias”. Na oportunidade, durante a sessão de autógrafos, a Vereadora entregou ao escritor uma placa com a Moção de Aplausos.

“Esta moção tem o objetivo de enaltecer a trajtória deste escritor e aproveito para agradecer ao seu trabalho e por manter viva a nossa história”, disse Carla.



Perfil

Pedro Oliveira, é casado com Solange Schley, nasceu em Cambará do Sul e ainda criança veio para Canela, cidade que adotou como sua terra. Tradicionalista e pesquisador, possui mais de 50 trabalhos de história, poesia e folclore publicados em Antologias. Já escreveu mais de 2 mil textos para jornais, sendo no jornal Nova Época, colaborador há 40 anos. Tem 6 livros publicados sobre a história de Canela e região.

