Festuris abre credenciamento para os espaços Luxury, LGBT+, Wedding, Business e Innovation 

Espaços para negociações entre compradores e fornecedores está entre as atrações do Festuris

Será liberado nesta terça-feira, dia 16, o credenciamento para todos que participam dos programas de buyers do 36º Festuris – Feira Internacional de Turismo. A habilitação pode ser feita diretamente no site festurisgramado.com de forma gratuita. O canal abrirá para os buyers dos espaços Luxury, Wedding, Business, Innovation e LGBT+.

A próxima edição do Festuris terá como tema “Conexão Futuro” e ocorre de 7 a 10 de novembro, no Serra Park em Gramado/RS. Os organizadores projetam expansão em negociações e participantes em várias atividades, como é o caso do Espaço LGBT+, que projeta crescimento de 20% em relação ao ano passado. “Na última edição tivemos 130 buyers específicos e para este ano devemos ultrapassar os 150 credenciados entre nacionais, internacionais e agências”, observa o executivo do Espaço, Dan Hay.

Ele também exalta a relação e sintonia entre os ambientes LGBT+ e Luxury. “Quando o assunto é turismo, estes dois segmentos andam muito juntos, existe uma congruência expressiva entre eles”, pondera. Este é o 15º ano que o Espaço LGBT+ está no Festuris e a cada ano demonstra crescimento e traz novidades.

O Festuris conta com um Núcleo de Projetos Especiais que dedica atenção a todos estes ambientes coordenados por Kênia Jaeger. Ela destaca que o foco está na valorização dos profissionais que atuam nestes segmentos. “Além de promover as conexões entre fornecedores e compradores, é nosso objetivo reunir nestes ambientes as marcas e profissionais especializados, de renome, para qualificar os resultados destas relações”, comenta.

Em um planejamento de conceito, a sofisticação, a exclusividade e o atendimento personalizado são os diferenciais do Espaço Luxury, que chega a sua 9ª edição. Aqui os expositores e os buyers afinam conexões e abrem negociações em reuniões exclusivas onde o grande objetivo é a efetividade. E em mais uma edição, a Abav/RS fará a curadoria, sendo a responsável pela seleção das principais agências de alto padrão que terão acesso exclusivo a esta área.

O Espaço Wedding é outro grande aliado ao Luxury e pelo 6º ano consecutivo, o Festuris está viabilizando encontros e negociações entre fornecedores e compradores do mercado voltado ao destination wedding, eventos e celebrações sociais. Os profissionais do segmento wedding estarão conectados por agendamentos com os fornecedores do espaço e são aguardados cerimonialistas, agências do segmento e profissionais de eventos sociais de todo o país.

Business e Innovation é o cenário que envolve os segmentos MICE (turismo de negócios e eventos) divididos em ilhas segmentadas. Na Ilha de Tecnologia e Inovação, o encontro é entre empresas e negócios que apostam na tecnologia para transformar o ecossistema de viagens e turismo. Na Ilha Business, os mais variados produtos e serviços voltados para o Turismo em um espaço compartilhado, com excelente custo-benefício. Este é o espaço certo para dar visibilidade às marcas e concretizar negócios em potencial.

E ainda tem a área de conteúdo, palco de temas importantes com profissionais dos segmentos corporativo e de inovação. O Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias terá envolvimento na coordenação do espaço.

SOBRE O FESTURIS – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Em 2023, vieram 2700 marcas, 15 mil participantes e 40 destinos internacionais. Ocupou três pavilhões que totalizaram 27 mil metros quadrados de área. A edição deste ano ocorre de 7 a 10 de novembro.

Créditos

Texto: Fernando Gusen

Fotos: Festuris/Divulgação