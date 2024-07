Incêndio destrói churrascaria Canela em Brasa

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a Churrascaria Canela em Brasa, localizada no Caracol, em Canela. O fogo, cuja causa ainda não foi identificada, começou por volta das 23h40. A churrascaria, que havia aberto somente ao meio-dia e estava fechada à noite, foi rapidamente consumida pelas chamas, que se espalharam para outras dependências, incluindo um galpão nos fundos do prédio.

O fogo foi avistado por vizinhos, que prontamente acionaram os bombeiros. Os bombeiros de Canela, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Gramado, enfrentaram grandes dificuldades para controlar o incêndio devido à quantidade insuficiente de água. Foi necessário recorrer a um hidrante de uma churrascaria próxima, que cedeu água para combater as chamas. Após cerca de duas horas de trabalho, um caminhão-pipa da Corsan chegou ao local para auxiliar na extinção do fogo.

Mesmo com os esforços, por volta das 2h da manhã ainda havia focos de incêndio, e os bombeiros continuavam trabalhando para extinguir completamente as chamas. Felizmente, não houve feridos na ocorrência.

Esta matéria está em atualização. Para mais informações sobre esta ocorrência, continue acompanhando o Portal da Folha ao longo desta terça-feira.

Imagens: Francisco Rocha