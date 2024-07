Justiça Eleitoral do RS utilizará Whatsapp para convocação de mesários

Este ano a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul inovará no processo de convocação de mesárias, mesários e demais colaboradores através do aplicativo de mensagens Whatsapp. As convocações serão enviadas preferencialmente pelo número (51) 2312-2015, permitindo que os convocados interajam através de um atendente virtual para visualizar e confirmar sua convocação.

Além do Whatsapp, os cartórios eleitorais também utilizarão outros meios para enviar as convocações, como os Correios, e-mail e entrega pessoal por oficiais de justiça. Os documentos entregues contêm um código para acesso ao Portal do Mesário, onde os convocados podem visualizar e baixar os arquivos necessários.

Para garantir a segurança, é importante que os destinatários verifiquem se o remetente possui a identificação do selo verde de verificação no Whatsapp. Esse selo indica que a conta foi verificada como oficial e confiável com base nas atividades no aplicativo.