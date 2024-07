Lisiane Berti ministrará oficina de jogos teatrais gratuitamente

Os professores de Canela, comunidade e região estão convidados a participar de uma oficina gratuita de jogos teatrais, ministrada pela professora, atriz e diretora teatral Lisiane Berti, no dia 17 de agosto, das 9h às 12h, no Teatro Municipal de Canela.

Uma oportunidade única de aprendizado e interação, especialmente voltada para professores e interessados nas artes cênicas, sendo contrapartida do Documentário “A História do Teatro em Canela,” viabilizado pelo edital 09/2023 da Lei Paulo Gustavo do município.

O documentário, coordenado também por Lisiane Berti, resgata a rica trajetória do teatro na comunidade de Canela desde os anos 1920 até os dias atuais, mostrando como as artes cênicas são parte essencial do DNA cultural local.

A oficina, que tem 30 vagas, promete ser uma experiência enriquecedora, explorando técnicas de jogos teatrais que podem ser aplicadas tanto no ensino quanto em outros contextos comunitários.

“Será uma manhã de aprendizado e diversão num dos lugares que foi o personagem principal do documentário, o próprio Teatro Municipal de Canela. Venham explorar o poder transformador das artes cênicas e enriquecer sua prática educacional e artística” convida Lisiane Berti.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem enviar mensagem pelo WhatsApp para (54) 98104-4404.

Serviço:

Oficina de Jogos Teatrais com Lisiane Berti

Data: 17 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Teatro Municipal de Canela (“Teatrão”)

Vagas: 30

Inscrições: WhatsApp (54) 98104-4404