Bem-aventurados sois vós – Coluna Pão de Judá

BEM-AVENTURADOS SOIS VÓS

“Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós” (Mateus 5:11). Sempre que sofremos ataques, injúrias, calúnias ou somos alvos de fofocas e críticas, primeiro devemos investigar e examinar o nosso coração e verificar se o que falam é um ataque direto às nossas próprias falhas ou se é por causa do nosso compromisso com Jesus Cristo.



Para não alojarmos mágoas no coração, precisamos examinar esse ponto, para ficarmos livres do ódio e da ira congelada. Devemos questionar “é verdade o que estão falando de mim?” Depois, devemos parar e rever a questão. Se o que falam corresponde à verdade, então, precisamos dobrar os joelhos e, em arrependimento, clamar a Deus: “Senhor, de fato errei e esse erro gerou esta conversa. Por Tua misericórdia, eu peço Teu perdão”. Agora, se você está sofrendo um ataque, por causa do seu amor e de sua fidelidade a Jesus, então, deve entregar o problema para Deus e não se defender. Diga: “Senhor, agora é Contigo e não mais comigo”.



Se procedermos dessa forma diante das calúnias, nunca mais teremos lutas, pois estaremos livres de mágoas e rancor. O que os outros falam, não mais roubará a nossa paz nem inquietará o nosso coração. Quando você for difamado, além de procurar saber se o que disseram é verdade ou não, é importante também levar em conta quem é a pessoa que fez tal difamação. Como é a vida dela? Ela é uma pessoa cristã? É uma pessoa equilibrada? Se é alguém que você não conhece, entregue-a logo na mão de Deus e descanse.



Certa vez, Jesus também disse: “… No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” (João 16:33). Isso nos motiva a conduzir a nossa vida com esperança e com fé. Afinal, se Ele já venceu por nós, você que O segue vencerá também. Não esqueça que diante das afrontas que sofreu e das que ainda sofrerá, você não deve desanimar, pois Jesus dar-lhe-á graça para vencê-las.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Confissão de pecados”

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados e os pecados da Tua Igreja, que é o Teu corpo.

Pai, em nome de Jesus Cristo, venho em Tua presença para confessar, e rejeitar e não tolerar mais a ação dos espíritos de engano, de lascívia, de apostasia e de avareza. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que Tu venhas tirar todo o fermento religioso e farisaico, os ensinamentos humanos, a mentira e as ideias próprias do meu interior. Vem operar através da Tua Palavra, e que eu possa exaltá-La. Eu reconheço que a Tua Palavra é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti para que eu tenha disciplina, responsabilidade, limites, ordem, liderança e organização. Que eu venha ter interesse pelos outros, ajudando e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-Te que toda vez que eu for ensinar, ministrar ou pregar a Tua Palavra, que isto seja feito com vida e revelação, sem interferência do ego.

Pai, ajuda-me a assumir minha posição de membro do Corpo de Cristo, com interesse pela obra de Deus e com responsabilidade. Peço-Te tudo isso Senhor e Te agradeço, vem concluir a obra que Tu iniciaste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Glorifico e exalto o Teu nome, pois o Teu nome é santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus.

Amém.