Brigada Militar prende dupla por tráfico de drogas em Gramado

Com eles foram encontradas 143 porções de drogas, pesando quase um quilo

No final da tarde de terça-feira (16/07), a guarnição da Brigada Militar em patrulhamento ostensivo em Gramado suspeitou de um veículo Citröen parado com dois tripulantes no seu interior.

Foi realizada a abordagem e encontrado com eles 88 buchas de cocaína, pesando 56 gramas, e 55 porções de maconha, pesando 892 gramas. Ainda duas balanças de precisão e material para embalar os entorpecentes.

Os dois traficantes, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional.