Polícia Civil apreende veículo de luxo em desdobramento de investigação de lavagem de dinheiro em Gramado

Na noite de ontem (16/07), equipe do SIPAC da 2 Delegacia de Polícia Regional do Interior, com sede em Gramado, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, logrou apreender um veículo Porshe Macan GTS, ano 22, avaliado em cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

A ação ocorreu na BR 101, na cidade de Araranguá/SC, a partir de monitoramento realizado acerca dos deslocamentos do automóvel, que constava com restrição RENAJUD (proibição de transferência e circulação) imposta pelo Poder Judiciário no âmbito da Operação denominada Komendador, que investiga crimes de lavagem de dinheiro em Gramado, esquema que seria operacionalizado a partir da aquisição de bens imóveis e móveis de alto valor, bem como de restaurantes localizados na área central da cidade.

Na ocasião, o veículo era tripulado por casal que integra o principal núcleo investigado pela Polícia Civil.

Ainda no curso da investigação, no final do mês de abril, a partir de representação da 2 Delegacia de Polícia Regional do Interior, a Justiça determinou a indisponibilidade de imóveis localizados em condomínio de luxo no litoral Gaúcho, tratando-se de uma casa de alto padrão, avaliada em cerca de R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais), e de uma garagem de embarcação, avaliada em cerca de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). Referidos imóveis foram alvo de busca e apreensão quando do desencadeamento da Operação Komendador, em 22 de março deste ano.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, Diretor da 2. Delegacia de Polícia Regional do Interior, referiu que as investigações prosseguem e se encontram em estágio avançado. O principal objetivo, uma vez demonstrados os fatos, é a maior descapitalização possível do grupo criminoso investigado por branquear capitais oriundos do crime organizado.