Estação Campos de Canella terá shows e lançamento de livro no final de semana

Uma extensa programação cultural acontece no próximo sábado, dia 20 de julho, na Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), tradicional “Rua Coberta de Canela”.

Às 14h, na Cúpula, acontece show do Sax Quarteto. Com repertório diversificado, o grupo instrumental vai interpretar composições eruditas de grandes compositores, como Vivaldi e Beethoven, até música popular e folclórica. Formado pelos musicistas Edemilson Demari, Velci Ferreira da Silva, Bernardo Henrique Gehlen e Marco Antonio Emer, o quarteto tem o objetivo de criar uma conexão com o público através de sucessos de todos os tempos.

Sax Quarteto – Divulgação

A partir das 15h, acontece a sessão de autógrafos do livro Diacuí Flor dos Campos 70 Anos, do escritor e sociólogo Duclerc João da Silva, no deck do restaurante Fondue & Bistrô Maison de La Gare. Baseada na biografia de Diacuí Câmara Cunha Dutra – filha única e legítima do primeiro casamento oficial autorizado de uma indígena com homem branco no Brasil, a obra conta uma história verdadeira, entrelaçada por acontecimentos históricos importantes no país e vivências na aldeia, bem como ações de promoção da igualdade racial no Rio Grande do Sul.

Duclerc Silva no lançamento do livro em Brasília – Divulgação

Já às 16h, quem se apresenta na Cúpula é a Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, que fará uma apresentação especial para os visitantes. Regida pelo maestro Dirceu Andrioli, executará um repertório com composições eruditas e contemporâneas, além de música popular brasileira.

Orquestra Municipal de Carlos Barbosa – Divulgação

Na sequência, o coro Vozes de Gramado sobe ao palco. Formado por cantores de vários corais que, inicialmente, se reuniram para cantar na Orquestra Sinfônica da cidade, hoje, o grupo, se apresenta em vários eventos importantes, como Natal Luz, Festa da Colônia e Festival de Cinema. O que os motiva é a música que emociona e toca o coração, movendo o mundo de forma positiva.

No mesmo horário, simultaneamente, acontece o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”, da companhia “Ponto de Cultura Kombinação”. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe abordará situações do cotidiano e trazer reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

Companhia Kaiu da Kombi © sergioazevedo2020

Os shows são gratuitos e fazem parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.

Texto: Insider2 Comunicação