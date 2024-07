Governo do RS investe em reformas de escolas, beneficiando quase 3 mil alunos

EEEB Neusa Mari Pacheco, em Canela, recebe investimento de R$ 77,6 mil em obras de melhoria

O governo do Rio Grande do Sul concluiu cinco obras em escolas estaduais e iniciou mais duas, somando um investimento de R$ 965 mil. As reformas, que beneficiam 2.975 alunos, foram realizadas nas cidades de Alegria, Canela, Caraá, Montenegro, Porto Alegre e Três de Maio.

Escola Neusa Mari Pacheco em Canela

Em Canela, a Escola Estadual de Ensino Básico Neusa Mari Pacheco – CIEP recebeu R$ 77,6 mil para construção de telhado em lajes existentes e reforço estrutural em beirais. Concluída no dia 2 de julho, a obra foi executada pela Lira Construções e Locações de Máquinas e fiscalizada pela 4ª Crop, de Caxias do Sul. Localizada na Rua João Goulart, 487, Bairro Canelinha, a escola conta com 1080 alunos.

Confira outras escolas beneficiadas:

Iniciadas:

EEEF Adelaide Sá Brito, em Montenegro

A EEEF Adelaide Sá Brito está, desde a terça-feira (16), passando por uma reforma de muro. São quase R$ 158 mil investidos, com execução de Integral Construções, fiscalização da 2ª Crop, de Novo Hamburgo, e prazo de conclusão de 90 dias. Situada na Rua Frederico Ozanan, 278, Bairro Santo Antônio, a escola tem 359 estudantes.

EEEF Senador Alberto Pasqualini, em Três de Maio

Os assoalhos, pisos e revestimentos da EEEF Senador Alberto Pasqualini, em Três de Maio, estão sendo reformados desde 11 de julho. Com investimento de quase R$ 80 mil, execução da Tettosul Engenharia e fiscalização da 17ª Crop, de Santa Rosa, a obra tem prazo de conclusão de 90 dias. Localizada na Avenida Três de Maio, 235, Bairro Vila Consolata, a escola tem 147 alunos.

EEEF Brigadeiro Silva Paes, em Porto Alegre

Na Capital, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Brigadeiro Silva Paes teve um muro recuperado. Com investimento de R$ 29,5 mil, a obra, concluída no dia 1º de julho, foi executada pela C.R. Busatto Guarienti e fiscalizada pela 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre. Com 402 estudantes, a escola fica na Rua Professor Clemente Pinto, 555, Bairro Alto Teresópolis.

EEEM Roque Gonzales, em Porto Alegre

Também em Porto Alegre, a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Roque Gonzales recebeu quase R$ 84 mil para readequação do telhado e drenagem com construção de muro e parede. Executada pela Integral Construções, a obra foi fiscalizada pela 1ª Crop, da Capital, e finalizada no dia 20 de junho. Localizada na Avenida da Cavalhada, 2433, Bairro Cavalhada, a escola tem 537 alunos.

EEEM Marçal Ramos, em Caraá

A EEEM Marçal Ramos, em Caraá, recebeu um investimento de R$ 399 mil. Foram feitas melhorias e reformas nas instalações elétricas, substituições de forros, divisórias, aberturas e acabamentos de paredes, recuperação de banheiro com inclusão de um sanitário acessível, troca de escada entre dois pavimentos no bloco administrativo, reforço estrutural em viga aérea e construção e adaptações de rampas de acesso às salas de aula. Executada pela Eidt Construções, as obras foram fiscalizadas pela 18ª Crop, de Osório, e finalizaram no início de junho. Com 406 alunos, a escola fica na Rua Inácio Rabelo dos Santos, 255.

EEEF Espírito Santo, em Alegria

Na EEEF Espírito Santo, em Alegria, foram reformados assoalhos e forros, com investimento de R$ 137,5 mil. Executada pela Tettosul Engenharia e fiscalizada pela 17ª Crop, de Santa Rosa, a obra foi concluída no final de junho. Com 44 alunos, a escola fica na Rua Willy Waldschmidt, 77.