Grupo Alcoólicos Anônimos de Canela reabre

O Grupo Alcoólicos Anônimos (A.A.) de Canela retomou suas atividades na última segunda-feira, 15 de julho. As reuniões são abertas ao público e acontecem todas as segundas-feiras, às 20h, no Salão Paroquial, localizado na Praça da Matriz, 69, no Centro.

Sobre Alcoólicos Anônimos

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, com o objetivo de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Não há taxas ou mensalidades, e a organização é autossuficiente graças às contribuições de seus membros.

A.A. não está ligada a nenhuma seita, religião, movimento político, organização ou instituição. A irmandade não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate causas externas. Seu propósito primordial é manter seus membros sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade.

A.A. é para você?

Se você está se perguntando se deve procurar o A.A., abaixo estão doze perguntas que podem ajudá-lo a avaliar sua relação com o álcool. A maioria dos membros de A.A. decidiu buscar ajuda após responder “sim” a quatro ou mais dessas questões.

Já tentou parar de beber por uma semana (ou mais), sem conseguir atingir seu objetivo? Ressente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de beber? Já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida alcoólica por outra? Tomou algum trago pela manhã nos últimos doze meses? Inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Seu problema de bebida vem se tornando cada vez mais sério nos últimos doze meses? A bebida já criou problemas no seu lar? Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? Apesar de prova em contrário, você continua afirmando que bebe quando quer e para quando quer? Faltou ao serviço, durante os últimos doze meses, por causa da bebida? Já experimentou alguma vez “apagamento” durante uma bebedeira? Já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse?

Encerrar honestamente essas questões pode ser o primeiro passo para a mudança. Lembre-se, não há vergonha em admitir que você tem um problema e buscar ajuda.