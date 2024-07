Prefeitura de Canela anuncia Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária

A Prefeitura Municipal de Canela, divulgou o Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 14/2024 para a Contratação Administrativa de Serviço Temporário, sob a organização da HC Assessoria Administrativa LTDA. A iniciativa visa preencher vagas nas funções de Monitor e Profissional do Magistério com Habilitação em Educação Infantil NII.

Detalhamento das Vagas

Função: Monitor

-Número de Vagas:04 + Cadastro Reserva (CR)

– Formação Mínima: Ensino Médio Completo

– Carga Horária Semanal:40 horas

– Vencimento Básico: R$ 2.116,57

– Tipo de Prova: Títulos

Função: Profissional do Magistério com Habilitação em Educação Infantil NII

– Número de Vagas: 02 + Cadastro Reserva (CR)

– Formação Mínima: Curso Superior de Licenciatura Plena, Específico para Educação Infantil

– Carga Horária Semanal: 40 horas

– Vencimento Básico: R$ 4.624,78

– Tipo de Prova: Títulos

Inscrições e Informações Adicionais

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link: www.hcassessoriaadm.com.br no período das 00:00 horas do dia 18 de julho de 2024 até às 23:59 horas do dia 24 de julho de 2024, horário de Brasília. A inscrição é gratuita, não havendo cobrança de taxa.

Interessados podem obter mais informações e detalhes adicionais sobre o processo seletivo acessando o site: www.hcassessoriaadm.com.br

