PSDB lançará nominata completa e sem chapa majoritária em Gramado 

O PSDB de Gramado já está com sua data da convenção partidária marcada: será no próximo dia 1º de agosto, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Na ocasião, será apresentada a nominata completa dos 10 candidatos que colocarão os nomes à disposição para representar a comunidade no Poder Legislativo gramadense.

Com a proximidade do pleito municipal, o partido tem intensificado suas reuniões entre os membros e algumas definições importantes já foram tomadas pelo grande grupo. Uma delas se refere à decisão de não lançar chapa majoritária em 2024, a qual cotava como principais nomes aos cargos de prefeito e vice, os vereadores Professor Daniel e Celso Fioreze, respectivamente.

O diretório do PSDB em Gramado decidiu que focará os esforços no suporte aos candidatos a vereadores e no fortalecimento do partido. “A política é dinâmica e, acima dos desejos individuais, precisamos priorizar o melhor para o coletivo e para nossa cidade”, destaca Tânia Moraes, presidente do PSDB em Gramado.

Com isso, um cronograma de formação e apoio aos candidatos está sendo montado, além de uma plataforma de políticas públicas desenvolvido pela sigla com as principais bandeiras do grupo, visando contribuir com o Município e trazer alternativas inovadoras às problemáticas que Gramado enfrenta.

“Nosso trabalho será fortalecido assim: com uma base unida e firmada pela força do diálogo. Estamos muito felizes com os nomes que estão se colocando à disposição para agregar. Está se desenvolvendo uma vontade muito latente em lideranças comunitárias querendo contribuir com a cidade, algumas mais experientes e outras agregando renovação e novas ideias para o projeto que seguiremos construindo”, completa Tânia.

Texto e foto: divulgação.