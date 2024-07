Santa Marta lidera segunda segundona de Futsal de Canela

Campeonato tem média de 3,8 gols por partida e segue equilibrado na pontuação

O Campeonato Municipal de Futsal – 2ª Divisão de Canela, segue marcado por muitos gols e equilíbrio entre as equipes. Já foram 92 gols em 24 jogos, média de 3,8 gols por partida.

A rodada desta sexta tem transmissão ao vivo. Acompanhe pelo link: https://www.youtube.com/live/ZnVXoM_RwWM

Nesta segunda (16), o Hortênsias venceu o Garfo & Bombacha por 3 x 0, o MB Sports derrotou o Âncora C por 4 x 2 e o Galera da Estevão venceu o Certinho Evento por 2 x 1.

Na quarta (17), o União Jovem Santa Marta venceu o Casa Blanca por 4 × 1, se mantendo na liderança da competição com 13 pontos e o melhor ataque da competição, com 14 gols marcados em cinco jogos.

Reeditando a disputa da final da 3ª divisão, o Garfo & Bombacha enfrentou o JA Futsal, desta vez com vitória do JA por 3 × 0 e, fechando a noite, o Manipulados venceu o Âncora C por 4 × 2. O Âncora é o lanterna, com 4 jogos e nenhuma vitória e pior defesa da competição, ao lado do Garfo, com 15 gols sofridos.

Nesta sexta (19), na 9ª rodada, o 8ª colocado, MB Sports, enfrenta o vice-líder Hortênsias. O 3º colocado, Certinho Evento enfrenta o líder, Santa Marta, e, fechando a semana, o GDE busca entrar na zona de classificação, em partida contra o Garfo & Bombacha.

O Portal da Folha transmite ao vivo a rodada desta sexta, pela sua página do You Tube. Confira a classificação: