Winter Sunset em Gramado: evento beneficente irá arrecadar fundos para os Arquitetos Voluntários

Evento irá ocorrer no espaço da Goods Br

A Goods Br, loja de decoração de alto padrão, realizará a 2ª edição do “Winter Sunset” em seu espaço conceito, no Centro de Gramado (RS). O evento, denominado “Tarde dos Sonhos”, ocorrerá às 15h e tem o objetivo de arrecadar fundos para os Arquitetos Voluntários e um abrigo de animais. Os ingressos variam de R$ 260 (com experiencia gastronômica) a R$ 100 e estão à venda no Sympla.

A coordenadora de Fundraising da Serra e Vales dos Arquitetos Voluntários, Carla Nadine Maldaner, destaca a importância do evento beneficente. “Toda ajuda é bem-vinda para fortalecer nosso trabalho de revitalização das escolas. Estamos muito felizes com o apoio da comunidade gramadense”, ressalta.

As atrações artísticas e gastronômicas estão disponíveis nas redes sociais da loja. O espaço da Goods Br está localizado na Av. Borges de Medeiros, 2381. Para mais informações, ligue para (54) 99906-3455.

Sobre os Arquitetos Voluntários

A Associação Arquitetos Voluntários foi criada por sete arquitetos em 2020, com o objetivo de construir espaços de acolhimento e descompressão para os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. Durante a pandemia, o projeto arrecadou R$ 4,5 milhões em doações de insumos, beneficiando mais de 22 mil profissionais da saúde em Porto Alegre, na Região Metropolitana, na Serra e em São Paulo. Mais de 300 empresas apoiaram a iniciativa, contribuindo com recursos financeiros, produtos, materiais e mão de obra.

Diante da catástrofe climática que devastou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o grupo retomou as ações por meio da Missão Reconstrução RS. Nesta nova etapa, o foco dos Arquitetos Voluntários está na reforma de creches, escolas infantis e abrigos permanentes não governamentais atingidos pelas enchentes. Atualmente, a Associação conta com mais de 130 voluntários multidisciplinares e desenvolve suas atividades com recursos provenientes de doações de pessoas físicas e empresas.

Texto e foto: divulgação.