Atletas da Snowland Academy participam do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo

De 19 a 21 de julho, os atletas do Snowland Academy, do Snowland, participam do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo 2024, na Arena Ice Brasil, em São Paulo.

Promovido pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo – CBDG, a competição vai reunir experientes profissionais de todo o país.

A Snowland Academy será representada pelos patinadores Arthur Alcorte e Deborah Bell, na categoria Sênior, e Diogo Costa e Lucaz Candria, na Junior. “Nos últimos meses, os treinos foram intensificados”, conta o treinador Eduardo Garcia, que completa: “A dedicação de nossos atletas tem sido total e, por isso, nossas expectativas são grandes”.

Desde 2017, a academia tem se destacado pela excelência de seus atletas nos campeonatos de patinação artística no gelo, alcançando resultados impressionantes e se consolidando no cenário esportivo. Ao todo, já conquistou 24 medalhas, sendo 19 de ouro, quatro de prata e uma de bronze em competições nacionais e internacionais.

Snowland,primeiro e maior parque com #nevedeverdade do país, oferece entretenimento e experiências únicas, e também é reconhecido em todo o mundo pela promoção e incentivo constante a prática de esportes no gelo.

Além de levar seus atletas para competições, sediou o primeiro Seminário de Capacitação de Patinação Artística no Gelo no Brasil com apoio da ISU – Ice Skating Union, promovendo o fortalecimento da comunidade esportiva. E, em 2019, seu patinador Ruanh de Oliveira fez história, ao se tornar o primeiro brasileiro a participar dos Jogos Universitários na Rússia. “Estamos construindo um legado no cenário de esportes no gelo”, destaca a diretora Comercial e Marketing da Gramado Parks, Lísia Diehl, que finaliza com orgulho: “A dedicação e o empenho de toda equipe tornou a Snowland Academy uma referência e, os constantes pódios conquistados, solidificam nossa reputação como uma potência no desenvolvimento de atletas de ponta”.

Conheça a equipe Snowland Academy no Campeonato Brasileiro:

Arthur Alcorte – Atleta Categoria Sênior

Começou a patinar sobre rodas aos quatro anos de idade, e se tornou um atleta de alto rendimento em 2011, com apenas 8 anos. Desde então, acumulou 13 títulos em Campeonatos Brasileiros, Sul-Americanos e Pan-Americanos. Em 2023, fez sua estreia na patinação artística no gelo, conquistando o título de campeão nacional.

Deborah Vale Bell – Atleta Categoria Sênior e coreógrafa

Iniciou sua carreira na patinação artística no gelo aos 12 anos, enquanto residia na Inglaterra. Desde 2017, representa o Brasil, tendo conquistado três títulos em Campeonatos Brasileiros, um no Sul-Americano e um no Latino-Americano.

Sua paixão por este esporte a levou a explorar o campo da coreografia, e foi no Snowland que deu seus primeiros passos como coreógrafa. Talentosa, possui habilidades artísticas excepcionais e uma compreensão profunda da linguagem do gelo. É reconhecida como a única brasileira certificada pelo American Ice Theatre para criar coreografias no gelo. Sua experiência internacional e formação em diferentes cenários culturais enriqueceram sua abordagem criativa, permitindo que desenvolvesse um estilo único e expressivo. Tem a capacidade de traduzir emoções, histórias e temas em movimentos fluídos e cativantes, transformando o gelo em um palco onde a arte ganha vida.

Diogo Costa – Atleta Categoria Junior

Atleta da Snowland Academy desde 2023, fará sua estreia em competições no Campeonato Brasileiro de 2024, em que disputará pela categoria Junior.

Lucaz Candria – Atleta Categoria Junior

Começou na patinação artística no gelo aos 11 anos, treinando na Snowland Academy sob a orientação de Eduardo Garcia. No Campeonato Brasileiro conquistou medalhas de ouro na categoria Advanced Novice em 2019 e 2021 e na Júnior, em 2023. Este ano, se tornou o primeiro patinador brasileiro a ser convocado para duas etapas do Grand Prix Junior, que acontecerá em setembro nas cidades de Ostrava, na República Checa, e Istambul, na Turquia.

Treinador

Eduardo Garcia é o renomado técnico do Snowland Academy, e é figura de destaque na patinação artística no gelo. Com mais de 30 anos de experiência em espetáculos internacionais de renome, como: Holiday On Ice e Disney On Ice, traz consigo um conhecimento vasto adquirido no esporte. Sua expertise e habilidades como treinador foram evidenciadas pelos resultados notáveis alcançados pelos patinadores do Snowland Academy ao longo dos anos.

De 2017 a 2023, teve o importante papel de treinar e orientar todos os campeões de patinação artística no gelo do parque, fornecendo a eles as ferramentas necessárias para atingir máximo potencial. Seu compromisso com a excelência e sua dedicação em desenvolver os talentos individuais de cada patinador são testemunhos de sua paixão e contribuição para o sucesso da academia. Sob sua orientação, os atletas têm prosperado, mostrado desempenho excepcional e alcançado resultados de destaque tanto em competições nacionais quanto internacionais. É uma figura inspiradora e um pilar fundamental no sucesso do Snowland Academy.

Snowland Academy

Desde a sua criação em 2017, a academia está comprometida em fornecer o suporte necessário para que os atletas alcancem pleno potencial, solidificando a tradição de excelência e conquistando novos horizontes profissionais.

A participação em competições nacionais e internacionais é a consolidação do compromisso do Snowland Academy em nutrir e desenvolver os melhores talentos, reafirmando seu papel como uma força motriz no cenário da patinação artística no gelo e nos esportes de neve no Brasil.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.

Texto: Insider2 Comunicação/divulgação