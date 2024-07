Banda “Os Atuais” atrai multidão na Praça João Corrêa em Canela

Apresentação fez parte da programação da 30ª Festa Colonial.

Na noite de 18 de julho, a banda Os Atuais realizou um show que atraiu uma grande multidão na Praça João Corrêa, em Canela, como parte da 30ª Festa Colonial. O evento, que se estende até 28 de julho, destaca a rica tradição cultural e gastronômica da região, oferecendo uma experiência única para moradores e turistas.

Os Atuais, conhecidos por seu repertório diversificado e carisma no palco, não decepcionaram. A apresentação foi um dos pontos altos da programação musical, que inclui uma variedade de artistas locais e regionais. A banda manteve a plateia animada com seus sucessos, proporcionando uma noite memorável de música e entretenimento.

A Festa Colonial é uma celebração anual que visa integrar a comunidade rural ao turismo local, promovendo a gastronomia e a cultura típica do interior. Além dos shows, os visitantes podem degustar e adquirir produtos artesanais como doces, geleias, pães e comidas caseiras, todos produzidos por agricultores e produtores locais.

“A participação da banda Os Atuais reforçou o sucesso do evento, que continua a ser um marco importante no calendário cultural de Canela, atraindo um público diversificado e valorizando a herança cultural da região”, destacou o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

PROGRAMAÇÃO

19/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Felipe Mosquem e Banda



20/7- Sábado

17h às 19h – Kerolin Acordeonista e seu pai

19h30 às 21h30 – Jeito Serrano



21/7 – Domingo

17h às 19h – Grupo Surungaço



21/7 Domingo

19h30 às 21h30 – Grupo MLG



22/7 Segunda-Feira

19h – Eder de Castro e Alisson Muniz



23/7 – Terça-Feira

19h30 às 21h30 – Trio Som de Cristal – Marquinhos



24/7 – Quarta-feira

19h30 às 21h30 – Amaranto e seu conjunto



25/7 – Quinta-Feira

19h30 às 21h30 – Porto do Som



26/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Tiago W. e Banda



27/7 – Sábado

17h às 19h – Grupo Tutti Italiani

19h30 às 21h30 – Banda ACR3



28/7 – Domingo

17h às 19h – Os Louco do Caticoco

19h30 às 21h30 – Corpo e Alma

A 30ª Festa Colonial acontece até o dia 28 de julho, na Praça João Corrêa, das 10h às 22h, com entrada gratuita. A festa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura e Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, com apoio da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais., na Praça João Corrêa, das 10h às 22h, com entrada gratuita.