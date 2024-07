Feminino, solteiro, mais velho e com mais escolaridade: o perfil do eleitorado canelense em 2024

Veja os números do eleitorado por bairro e uma análise dos principais indicadores

Os canelenses voltam às urnas em 6 de outubro para as maiores eleições municipais da história, com mais de 35 mil de eleitores. Mas qual é o perfil do eleitor que deve eleger prefeitos e vereadores? Para responder a essa pergunta, a Folha analisou os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a composição do eleitorado canelense nesta primeira reportagem da série Folha nas Eleições 2024, que terá matérias especiais toda a semana, além de programas ao vivo, em vídeo, nas quais iremos aprofundar as propostas das candidaturas.

A cidade de Canela viu um aumento significativo no número de eleitores ao longo dos últimos 15 anos, com um crescimento de aproximadamente 31.6%. Esse aumento pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo o crescimento populacional, o aumento da conscientização política e a melhoria no processo de registro de eleitores, tudo isso ligado ao desenvolvimento pelo qual passou o município nos últimos anos, se tornando destaque e referência como destino turístico, atraindo novos moradores de diversos cantos do Brasil e do mundo.

Distribuição dos Eleitores por Bairros

– Centro: 9.966 eleitores (28.2%)

– Canelinha, São Lucas, São Rafael, Saiqui: 7.806 eleitores (22.1%)

– Eugênio Ferreira, Palace Hotel, Santa Terezinha, Vila Maggi: 6.635 eleitores (18.7%)

– Santa Marta, São José: 3.239 eleitores (9.1%)

– Vila Boeira, São Luiz, Ulisses de Abreu: 4.353 eleitores (12.3%)

– Caracol, São João, Linha São Paulo, Morro Calçado: 771 eleitores (2.2%)

O Centro continua sendo o local com a maior concentração de eleitores, o que reflete a densidade populacional e a centralização dos serviços e comércios. Muitos moradores de bairros continuam votando no centro, tornando o perfil deste eleitor homogêneo, com votantes de todas as classes, não apenas pessoas de maior escolaridade ou renda, ao contrário do que pensam alguns analistas políticos que conferem às urnas do centro uma preferência por propostas mais elitistas ou de direita.

Canelinha, São Lucas, São Rafael e Saiqui também mostram uma significativa participação eleitoral, indicando um crescimento e desenvolvimento nessas áreas. O eleitorado de Canela está distribuído de maneira bastante heterogênea, com uma grande concentração nas áreas centrais e urbanizadas, mas também uma presença significativa nos bairros periféricos e áreas rurais. Este perfil pode ajudar na melhor compreensão das necessidades e expectativas dos eleitores em diferentes partes da cidade.

Crescimento do Eleitorado

– 2009: 26.886 eleitores

– 2024: 35.384 eleitores

Perfil do eleitorado canelense

– Feminino: 18.753 (53,00%)

– Masculino: 16.631 (47,00%)

Análise de Escolaridade

A escolaridade dos eleitores de Canela revela um avanço significativo no nível educacional da população. O aumento do número de eleitores com ensino médio e superior completo reflete uma sociedade que valoriza a educação e busca melhores oportunidades.

– Analfabeto: 473 (1,34%)

– Ensino Fundamental Completo: 3.602 (10,18%)

– Ensino Fundamental Incompleto: 8.920 (25,21%)

– Ensino Médio Completo: 8.495 (24,01%)

– Ensino Médio Incompleto: 5.695 (16,09%)

– Lê e Escreve: 982 (2,78%)

– Superior Completo: 4.586 (12,96%)

– Superior Incompleto: 2.630 (7,43%)

Análise do Estado Civil

A maior parte do eleitorado canelense é solteira, o que pode influenciar as prioridades e preocupações políticas, como habitação, oportunidades de emprego e educação. O percentual significativo de casados também destaca a importância de políticas voltadas para a família.

– Casado: 10.133 (28,64%)

– Divorciado: 1.749 (4,94%)

– Separado Judicialmente: 718 (2,03%)

– Solteiro: 21.667 (61,23%)

– Viúvo: 1.117 (3,16%)

Análise por Faixa Etária

A distribuição etária dos eleitores mostra uma população madura e ativa. A faixa entre 45 e 59 anos é a mais representativa, seguida de perto pela de 35 a 44 anos, indicando um eleitorado que está no auge de sua vida profissional e social.

– 16 anos: 61 (0,17%)

– 17 anos: 153 (0,43%)

– 18 a 20 anos: 1.393 (3,94%)

– 21 a 24 anos: 2.543 (7,19%)

– 25 a 34 anos: 7.026 (19,86%)

– 35 a 44 anos: 7.320 (20,69%)

– 45 a 59 anos: 9.043 (25,56%)

– 60 a 69 anos: 4.588 (12,97%)

– 70 a 79 anos: 2.259 (6,38%)

– Superior a 79 anos: 986 (2,79%)

Esses dados destacam um eleitorado diversificado e consciente, que se distribui de maneira equilibrada entre diferentes níveis de escolaridade, estado civil e faixas etárias. Isso aponta para a necessidade de políticas públicas que atendam a uma ampla gama de demandas e interesses, refletindo as características e necessidades de uma cidade em constante desenvolvimento.